Skutočný dôvod, prečo je zrkadlo vo výťahu, vás pravdepodobne poriadne prekvapí

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Nie je to preto, aby ste sa mohli upraviť pred odchodom z domu.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sú zrkadlá vo výťahu? Je za tým len dizajn, alebo to má nejaký praktický dôvod či, nebodaj, ide o bezpečnostný prvok? Dôvodov je hneď niekoľko a pravdepodobne by vám ani jeden nenapadol.

Ak si myslíte, že je to preto, aby ste ešte naposledy mohli skontrolovať svoj vzhľad predtým, ako odídete z domu do práce, školy či na rande, mýlite sa.

Ako píše web Unilad, viacerí dodávatelia výťahov tvrdia, že existuje niekoľko logických dôvodov, prečo je takmer v každom výťahu zrkadlo a nemá to žiadny súvis so zrkadlovými selfie.

Plní až štyri „funkcie“

Prvým dôvodom je, že má pomôcť ľuďom, ktorí trpia klaustrofóbiou, čiže strachom z uzavretých alebo obmedzených priestorov. Zrkadlo totiž opticky zväčšuje priestor, čím pomáha „klaustrofobikom“ zmierniť ich úzkosť a pocit uväznenia.

Ilustračné foto: Freepik

Napriek tomu, že niektoré výťahy nie sú dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestil človek na invalidnom vozíku, má zrkadlo pomôcť ľuďom s mimoriadnymi potrebami prístupnosti. Pretože človek, ktorý je na invalidnom vozíku, potrebuje vidieť priestor za sebou, aby sa mohol otočiť vo výťahovej kabíne a práve zrkadlá v zadnej časti výťahu mu to uľahčujú.

Ďalším dôvodom je, že vďaka zrkadlu ľahšie spozorujete, či vás niekto vo výťahu nechce okradnúť alebo napadnúť. No a posledný dôvod je veľmi jednoduchý: Zrkadlá vo výťahu nás majú rozptýliť. Skrátiť si čas nudného čakania, kým stúpate alebo klesáte poschodiami, tak môžete pozeraním sa na seba.

Vedci zistili, čo sa sníva ľuďom tesne pred smrťou. Väčšina snov je upokojujúca

Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
