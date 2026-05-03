Skutočný dôvod, prečo je zrkadlo vo výťahu, vás pravdepodobne poriadne prekvapí

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sú zrkadlá vo výťahu? Je za tým len dizajn, alebo to má nejaký praktický dôvod či, nebodaj, ide o bezpečnostný prvok? Dôvodov je hneď niekoľko a pravdepodobne by vám ani jeden nenapadol.
Ak si myslíte, že je to preto, aby ste ešte naposledy mohli skontrolovať svoj vzhľad predtým, ako odídete z domu do práce, školy či na rande, mýlite sa.
Ako píše web Unilad, viacerí dodávatelia výťahov tvrdia, že existuje niekoľko logických dôvodov, prečo je takmer v každom výťahu zrkadlo a nemá to žiadny súvis so zrkadlovými selfie.
Plní až štyri „funkcie“
Prvým dôvodom je, že má pomôcť ľuďom, ktorí trpia klaustrofóbiou, čiže strachom z uzavretých alebo obmedzených priestorov. Zrkadlo totiž opticky zväčšuje priestor, čím pomáha „klaustrofobikom“ zmierniť ich úzkosť a pocit uväznenia.
Napriek tomu, že niektoré výťahy nie sú dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestil človek na invalidnom vozíku, má zrkadlo pomôcť ľuďom s mimoriadnymi potrebami prístupnosti. Pretože človek, ktorý je na invalidnom vozíku, potrebuje vidieť priestor za sebou, aby sa mohol otočiť vo výťahovej kabíne a práve zrkadlá v zadnej časti výťahu mu to uľahčujú.
Ďalším dôvodom je, že vďaka zrkadlu ľahšie spozorujete, či vás niekto vo výťahu nechce okradnúť alebo napadnúť. No a posledný dôvod je veľmi jednoduchý: Zrkadlá vo výťahu nás majú rozptýliť. Skrátiť si čas nudného čakania, kým stúpate alebo klesáte poschodiami, tak môžete pozeraním sa na seba.
Nahlásiť chybu v článku