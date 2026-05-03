Slovensko prosí o zlom v počasí: Ten možno dorazí už čoskoro

Ešte horšie je, že obrat v počasí ešte stále neprichádza. Sucho pritom aktuálne zasahuje až 80 % územia, extrémne sucho až 16 % územia. Najvýraznejšie ho pociťujú Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj, rovnako aj krajné oblasti východného Slovenska.
Upozorňuje na to portál iMeteo s odvolaním sa na Intersucho, ktorý však po náročnom období prináša aj nádejnejšiu správu.
Situácia sa možno zmení už po 7. máji
Podľa predpovedí a modelu ECMWF sa bude sucho v strednej Európe ešte krátkodobo prehlbovať. Netýka sa to len Slovenska, ale aj Česka, Nemecka či Francúzska.
Situácii nepomôžu ani nadpriemerne vysoké teploty, ktoré nás čakajú počas víkendu a na začiatku budúceho týždňa. Zlom by však mohol prísť o niekoľko dní a situácia sa zmení možno už po 7. máji.
Na naše územie by mohli doraziť frontálne vlny a búrky. Zatiaľ však nie je jasné, aký budú mať rozsah. Môže ísť len o lokálne prehánky, no existuje aj šanca na plošnejší, dlho očakávaný dážď.
„Tak či onak, numerické modely aktuálne naznačujú prvý príchod zrážok na naše územie v noci zo stredy na štvrtok,“ uzatvára iMeteo so slovami, že do štvrtkového rána by mohlo na strednom Slovensku spadnúť viac ako 15 mm zrážok, čo by mnohých potešilo. Dodáva však, že dovtedy musí celé Slovensko vydržať pokračujúce sucho a čeliť klesajúcim zásobám podzemnej vody.
