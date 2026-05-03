Vážna nehoda autobusu: Vozidlo sa prevrátilo, na mieste zasahujú leteckí záchranári

V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen došlo v nedeľu ráno k dopravnej nehode autobusu. Zranených môže byť viacero osôb. Na mieste zasahujú pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
„Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred ôsmou hodinou ráno v obci Dobrá Niva. Zásah prebieha. O počte pacientov a rozsahu zranení budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ uviedlo operačné stredisko.
V autobuse sa podľa hasičov v čase nehody nachádzalo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. „V dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru,“ uviedli na sociálnej sieti hasiči. Autobus ráno zišiel z cesty, následne sa prevrátil. Cestu I/66 v dôsledku nehody uzavreli.
Nahlásiť chybu v článku