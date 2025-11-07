Relácia V siedmom nebi čoskoro končí. Televízia nám prezradila, čím ju vo vysielaní nahradí, takýto formát tu ešte nebol

Foto: TV JOJ

Frederika Lyžičiar
Priniesla stovky príbehov, ktoré rozplakali aj tých najväčších „drsňákov".

Diváci sa s reláciou dočasne rozlúčia. Po krátkej prestávke sa totiž obľúbená šou opäť vráti na obrazovky.

V siedmom nebi prinieslo stovky silných príbehov, ktoré neraz dojali celé Slovensko. Teraz sa blíži záverečná epizóda tejto série relácie a televízia už potvrdila, čo bude nasledovať.

Foto: TV JOJ

V siedmom nebi vrcholí. Túto sobotu prinesie tri silné príbehy plné emócií

„V siedmom nebi má päť epizód, čakajú nás ešte dve – v sobotu 8. 11. a posledná bude 15. 11. v sobotu,“ potvrdila pre interez PR manažérka relácie Marína Gorghetto. Relácia, ktorá dlhé roky prinášala na obrazovky silné emócie, dojímavé stretnutia a splnené sny, sa tak pomaly blíži ku koncu aktuálnej série. „Relácia sa však opäť vráti v roku 2026,“ dodala PR manažérka s tým, že diváci sa po krátkej prestávke môžu znovu tešiť na návrat obľúbenej šou plnej emócií a ľudskosti.

Už túto sobotu čaká divákov ďalšia dávka ľudskosti, odvahy a dojatia – tri silné príbehy plné bolesti, nádeje aj odhodlania. Spoznáme sestry z Dubovian, Miriamu a Sáru, ktoré pred siedmimi rokmi prišli o mamu a dnes žijú s dedkom a krstnou mamou Klaudiou. Napriek ťažkej situácii sú obe výborné študentky a snažia sa naplniť mamin sen.

Foto: TV JOJ

Silný bude aj príbeh Lukáša, mladého muža s diagnózou Friedreichova ataxia, ktorý sa nevzdal ani napriek tomu, že mu choroba vzala schopnosť chodiť. Drahý, približne tisíceurový liek mu dáva nádej spomaliť progres ochorenia a žiť plnohodnotný život.

Záver epizódy prinesie dojímavý Samkov príbeh – jedenásťročný chlapec trpí zriedkavým genetickým ochorením SLOS a jeho rodičia veria, že prelomová terapia v Mexiku by mohla zásadne zmeniť jeho budúcnosť. Tieto príbehy patria k predposledným, ktoré v rámci relácie uvidia diváci pred jej veľkým finále, a budú tak symbolickou bodkou za ročníkom plným silných emócií.

Nahradí ju nová tolkšou A sme tu

