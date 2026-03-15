Rakovina tu takmer neexistuje: Ostrov ukrýva tajomstvo zdravia a dlhovekosti

Foto: 663highland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Ako je možné, že sa tu obyvatelia majú tak dobre?

Na svete existuje niekoľko mieste, kde sa ľudia dožívajú nezvyčajne vysokého veku. A nielen to. Sú aj zdravší ako ľudia na iných miestach. Jedno také nájdete aj v Japonsku.

Žije tu najviac storočných ľudí

Ako informuje Mail Online, každodennou súčasťou života v japonskej Okinawe je kurkuma, ktorá sa okrem iného konzumuje napríklad aj vo forme čaju. Nie nadarmo sa Okinawe hovorí aj „Ostrov dlhovekosti“. Žije tu viac storočných ľudí ako kdekoľvek inde na svete.

Dáta ukazujú, že dlhovekosť nie je jedinou výhodou tunajších obyvateľov. Aj vo vysokom veku sa totiž tešia dobrému zdraviu a kognitívnym schopnostiam. Napriek starobe ich trápi relatívne málo chorôb, vďaka čomu si môžu život užívať naplno. Jedným z ich tajomstiev je kurkuma.

Obsahuje rastlinné oleje a aktívne zlúčeniny, ako sú kurkuminoidy. Má protizápalové účinky a je bohatým zdrojom antioxidantov. V závislosti od druhu kurkumy asi 2 až 12 percent jej koreňa tvoria éterické oleje. Tieto zložky dodávajú kurkume jej žiarivo žltú farbu, ale sú tiež zodpovedné za jej liečivé účinky.

Ilustračná foto: Pexels

Protirakovinové účinky

Čo sa týka obyvateľov ostrova, stravujú sa zvyčajne nízkokalorickou stravou. Jedia málo červeného mäsa, no veľa sezónnej zeleniny a ovocia. Konzumujú tiež veľa rýb, celozrnných výrobkov či sóje a ďalších potravín bohatých na prírodné bielkoviny.

Kurkumín, aktívny polyfenol extrahovaný z kurkumy, vedci už nejaký čas študujú pre jeho potenciálnu úlohu v liečbe rakoviny. V štúdii publikovanej v roku 2021 sa popisuje ako látka, ktorá má protizápalové, ale aj protirakovinové účinky. Chronický zápal je spojený s rozvojom rakoviny a kurkumín je známy tým, že ho výrazne redukuje.

Viaceré štúdie ukázali, že kurkumín dokáže spomaliť tvorbu a šírenie rakovinových buniek. Vedci ale zdôrazňujú, že je potrebné vykonať ešte množstvo ďalších výskumov. Kurkumín má totiž svoje obmedzenia, následkom ktorých nie je také jednoduché vyrobiť z neho liek, ako by sa mohlo zdať.

Foto: Profimedia

Mentálne nastavenie

Samozrejme, dlhovekosť obyvateľov Okinawy nie je možné pripísať len jednej ingrediencii. Dôležité je aj mentálne nastavenie. Obyvatelia tu každé ráno vstávajú z postele s tým, že zohrávajú dôležitú úlohu vo svojej komunite. Práce sa nevzdávajú ani vo vyššom veku a aj na staré kolená dbajú napríklad o svoju záhradu.

Trávia veľa času vonku, sú fyzicky aktívni a dôležitou súčasťou ich života je aj udržiavanie sociálnych väzieb. V prípade potreby sa ľudia vždy môžu spoľahnúť jeden na druhého. Mnohí prežili ťažké časy, no tie nechávajú v minulosti a užívajú si drobné radosti každodenného života.

