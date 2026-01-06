Ľudí prekvapilo, ako sa pestuje známe ovocie. Pre naše zdravie je veľmi prospešné

O ovocí a zelenine sme sa veľa naučili už na základnej škole, no stále dokážeme naraziť na novú informáciu, ktorá nás zaskočí. Ako napríklad, že paradajka sa botanicky radí medzi ovocie a nie zeleninu, alebo že čučoriedky vlastne vôbec nie sú modré. A vedeli ste, ako sa pestujú brusnice?
S brusnicami sa spája celý rad pozitívnych účinkov na naše zdravie. Kým niektorým skutočne aj chutia, ďalší ich vyhľadávajú predovšetkým pre ich benefity. Keď sa pred niekoľkými týždňami na sociálnej sieti X objavila fotografia, ktorá zachytáva jeden zo spôsobov ich pestovania, mnohí zostali prekvapení.
sliding them a crisp $20 so they will let me do a cannonball into the cranberry bog pic.twitter.com/zASltxwRT4
— habitual line-stepper (@alaskastardust) October 18, 2025
Najradšej by sa medzi ne vrhli
Na snímke sa nachádza rašelinová plantáž posiata brusnicami. Mnohých prekvapilo, že sa toto ovocie okrem pestovania v suchej pôde môže pestovať aj na takýchto „vodných“ plantážach.
Pod príspevkom sa rozvírila búrlivá diskusia a mnohí nešetrili humorom a zaujímavými nápadmi. V jednom z nich sa objavilo naplniť detský bazén brusnicami a usporiadať párty. Samotný autor príspevku ponúkol 20 dolárov za to, že by si do takého farebného políčka mohol skočiť.
Niektorých vydesila predstava o tom, koľko pavúkov sa musí na takomto mieste ukrývať. „Vieš, koľko pavúkov je v brusnicovom jazere?“ podotkol iný komentujúci a ako sa ukázalo, pavúky mnohých od nápadov vrhnutia sa do brusnicového poľa odradili.
Rastu brusníc sa darí v kyslej rašelinovej pôde s dostatočným prísunom čerstvej vody, vysvetľuje web Massachusetts Cranberries. „Komerčné plantáže používajú systém mokradí, jazierok a iných vodných plôch, ktoré poskytujú prirodzené prostredie pre rôzne rastlinné a živočíšne druhy,“ dodáva.
Samozrejme, pri troche šikovnosti si môžete vypestovať brusnice aj doma na balkóne v kvetináči. Ale treba uznať, že pohľad na rašeliniská plné červených bobuliek sú priam oku lahodiace.
Nahlásiť chybu v článku