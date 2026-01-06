Ľudí prekvapilo, ako sa pestuje známe ovocie. Pre naše zdravie je veľmi prospešné

Zuzana Veslíková
Možno by ste ani neuhádli, čo sa v skutočnosti na tejto fotografii nachádza.

O ovocí a zelenine sme sa veľa naučili už na základnej škole, no stále dokážeme naraziť na novú informáciu, ktorá nás zaskočí. Ako napríklad, že paradajka sa botanicky radí medzi ovocie a nie zeleninu, alebo že čučoriedky vlastne vôbec nie sú modré. A vedeli ste, ako sa pestujú brusnice? 

S brusnicami sa spája celý rad pozitívnych účinkov na naše zdravie. Kým niektorým skutočne aj chutia, ďalší ich vyhľadávajú predovšetkým pre ich benefity. Keď sa pred niekoľkými týždňami na sociálnej sieti X objavila fotografia, ktorá zachytáva jeden zo spôsobov ich pestovania, mnohí zostali prekvapení.

Najradšej by sa medzi ne vrhli

Na snímke sa nachádza rašelinová plantáž posiata brusnicami. Mnohých prekvapilo, že sa toto ovocie okrem pestovania v suchej pôde môže pestovať aj na takýchto „vodných“ plantážach.

Pod príspevkom sa rozvírila búrlivá diskusia a mnohí nešetrili humorom a zaujímavými nápadmi. V jednom z nich sa objavilo naplniť detský bazén brusnicami a usporiadať párty. Samotný autor príspevku ponúkol 20 dolárov za to, že by si do takého farebného políčka mohol skočiť.

Niektorých vydesila predstava o tom, koľko pavúkov sa musí na takomto mieste ukrývať. „Vieš, koľko pavúkov je v brusnicovom jazere?“ podotkol iný komentujúci a ako sa ukázalo, pavúky mnohých od nápadov vrhnutia sa do brusnicového poľa odradili.

Foto: Profimedia

Rastu brusníc sa darí v kyslej rašelinovej pôde s dostatočným prísunom čerstvej vody, vysvetľuje web Massachusetts Cranberries. „Komerčné plantáže používajú systém mokradí, jazierok a iných vodných plôch, ktoré poskytujú prirodzené prostredie pre rôzne rastlinné a živočíšne druhy,“ dodáva.

Samozrejme, pri troche šikovnosti si môžete vypestovať brusnice aj doma na balkóne v kvetináči. Ale treba uznať, že pohľad na rašeliniská plné červených bobuliek sú priam oku lahodiace.

