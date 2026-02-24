Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia

Foto: Archív Hany Šlechtovej

Češka Hana už šesť rokov pracuje ako zdravotná sestra v Saudskej Arábii. Prezradila nám okrem iného aj to, v čom je zdravotníctvo v tejto krajine lepšie a čo sa deje v prípade, ak sa pacient k personálu správa agresívne. Prekvapí vás, aké výhody tu zamestnávateľ poskytuje. Samozrejme, nie vždy je všetko ružové, no podľa Hany stojí za to zažiť Saudskú Arábiu na vlastnej koži.

Ako ste sa dostali k práci zdravotnej sestry v Saudskej Arábii, prečo práve táto krajina?

Prvotná myšlienka prišla v školskej lavici. Už tam som totiž zistila, že povolanie zdravotnej sestry nám umožňuje pracovať takmer po celom svete. Uvedomila som si to najmä vďaka zahraničným praxiam, keď som počas školy na pár týždňov odišla pracovať napríklad do Anglicka alebo do Nemecka. Následne som si začala zisťovať svoje možnosti a najlepšie mi z toho vyšla práve Saudská Arábia.

Finančne to vychádza najlepšie a aj čo sa týka celého procesu prijatia, je stále jednoduchšie dostať sa do Saudskej Arábie než napríklad do Emirátov alebo Ameriky. Lákala ma tiež predstava práce s ľuďmi z celého sveta, zdokonalenia angličtiny, možno aj základov arabčiny a práce v nemocnici s medzinárodne uznávanými certifikáciami.

Foto: Archív Hany Šlechtovej

Aký najväčší kultúrny šok vás čakal?

Človek sa môže pripravovať akokoľvek, no kultúrnemu šoku sa aj tak nevyhne. Je to normálna reakcia tela na situáciu, keď sa niekto – ako ja – presťahuje do krajiny, ktorá sa vo všetkom úplne líši od toho, čo dovtedy považoval za prirodzené. Navyše som odletela v čase pandémie, keď aj v Saudskej Arábii fungoval „okienkový“ výdaj, nemohla som lietať na dovolenku, pretože lety boli zrušené, takže to všetko bolo o to náročnejšie.

Prežívala som typické fázy kultúrneho šoku – striedali sa pocity eufórie a šťastia, no boli aj chvíle, keď som po nociach plakala a pochybovala o svojom rozhodnutí. Najťažšie bolo byť bez rodiny, bez priateľov a bez piva.

V čom je tu zdravotníctvo lepšie alebo horšie ako to české? V čom sa najviac líši vaša práca?

Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, pretože tie systémy sa tak líšia, že ich asi ani nedokážem porovnať. Oba majú svoje výhody aj nevýhody. Medzi najväčšie rozdiely patrí napríklad to, že ako sestra v Saudskej Arábii nepripravujem väčšinu liekov na intravenózne podanie. Na určité lieky tu musí prebiehať tzv. dvojitá kontrola, teda že dve sestry kontrolujú liek pred podaním pacientovi.

Ak mám pacienta na ventilátore, jeho manažment nerieši sestra, ale respiračný terapeut. Z papierovej dokumentácie som prešla kompletne na elektronickú, pracuje sa tu v medzinárodnom tíme a mohla by som pokračovať ďalej. Podrobné detaily opisujem vo svojej knihe NEJSEM JENOM SESTRA, ktorá je o mojej práci a živote v Saudskej Arábii a na Slovensku ju zoženiete v kníhkupectve Martinus.

Foto: Archív Hany Šlechtovej

Aké sú tu platové podmienky a náklady na život?

