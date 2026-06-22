Raketový rast slovenskej firmy vystriedali dlhy a hroziaci konkurz. Cez covid počítala tržby v miliónoch

Firma, ktorá ešte pred pár rokmi hlásila prudký rast tržieb a rozširovanie aktivít v potravinárskom biznise, sa dnes ocitá vo vážnych finančných problémoch. Po období výrazného obratu v miliónoch eur sa dostala do dlhov, ktoré vyústili až do návrhu na konkurz. Otázniky visia nad tým, ako sa z rýchleho rastu stal pád do insolvencie.
Slovenská spoločnosť Good-Line sa dostala do výrazných finančných problémov po období, keď jej tržby zaznamenali prudký nárast. Firma, ktorá vznikla v roku 2013, začínala v oblasti logistiky a postupne rozšírila svoje aktivity o distribúciu potravín a medzinárodnú prepravu, pričom deklarovala aj dovoz zeleniny a ďalších produktov zo zahraničia. Informoval o tom portál Index.
Podnikanie na všetkých frontoch
Zlom nastal v roku 2021, keď jej obrat vyskočil z niekoľkých stoviek tisíc eur na viac ako 5 miliónov. Spoločnosť svoje podnikanie prezentovala ako kombináciu dopravy, skladovania a distribúcie potravín v rámci viacerých európskych krajín, pričom mala pracovať aj s dovozom zeleniny a ďalších komodít. Prezentovala sa aj výrobou rastlinného mäsa a kávových kapsúl.
V nasledujúcich rokoch sa však podľa portálu Index vo finančných výkazoch objavili výrazné nezrovnalosti. Zmenila sa štruktúra príjmov, keď klesali tržby z predaja tovaru, zatiaľ čo položka služieb prudko rástla. Zároveň došlo k mimoriadnemu nárastu nákladov na nakupované služby, ktoré sa z desiatok tisíc eur vyšplhali na miliónové sumy v priebehu jedného roka.
Oficiálne účtovné dáta zároveň naznačujú, že napriek deklarovanému rozsahu podnikania firma fungovala s obmedzeným majetkom a relatívne malým počtom zamestnancov, čo vyvoláva otázky o reálnom rozsahu jej aktivít.
Finančná situácia sa postupne zhoršovala, čo sa prejavilo rastúcimi nedoplatkami voči štátu. Daňové úrady napokon pristúpili k návrhu na konkurz a spoločnosť čelí aj dlhom voči sociálnemu a zdravotnému poisteniu. K 31. 5. 2026 firma dlhovala na dani viac ako 1,2 milióna eur.
Rok 2026 v znamení konkurzov
Podobný scenár zažil v poslednom čase aj slovenský e-shopový hráč FC ecom, ktorý prevádzkoval internetové obchody Factcool a Bezvasport. Spoločnosť po období prudkého rastu expandovala na viaceré zahraničné trhy a jej tržby sa vyšplhali na desiatky miliónov eur.
Neskôr však narazila na ochladenie online predaja po pandémii, rastúcu konkurenciu zo strany platforiem ako Temu či Shein a vysoké prevádzkové náklady. Firma bola nútená zatvoriť veľký sklad v Beckove, prepustiť časť zamestnancov a prejsť reštrukturalizáciou. Ani tá jej napokon nepomohla a spoločnosť smeruje do konkurzu napriek tomu, že ešte nedávno dosahovala tržby presahujúce 50 miliónov eur.
Podobný osud postihol aj slovenský e-shop Andrea Shop, ktorý počas pandémie patril medzi najväčších internetových predajcov elektroniky v krajine. V roku 2021 dosiahol rekordné tržby takmer 50 miliónov eur a hospodáril so ziskom. Po návrate trhu do bežného režimu však prišiel prudký pokles.
Tržby sa v priebehu niekoľkých rokov prepadli na menej než polovicu a firma sa dostala do miliónových strát. Napriek viacerým pokusom o ozdravenie a reštrukturalizáciu napokon skončila v konkurze. Veritelia si voči spoločnosti prihlásili pohľadávky presahujúce dva milióny eur, pričom hodnota jej majetku dosahovala len zlomok tejto sumy. Značka Andrea Shop síce na trhu naďalej funguje pod novým prevádzkovateľom, pôvodná spoločnosť však smeruje k definitívnemu zániku.
Problémy má aj priemysel
Finančné ťažkosti pritom nezasahujú iba jednotlivé firmy. Slovenská ekonomika v posledných mesiacoch čelí rastúcemu počtu konkurzov, prepúšťaniu a útlmu výroby. Národná banka Slovenska vo svojej jarnej prognóze upozornila, že v najhoršom scenári by mohlo v krajine zaniknúť až 30-tisíc pracovných miest.
Ťažkosti pociťuje najmä priemysel, kde viaceré podniky obmedzujú výrobu alebo pristupujú k prepúšťaniu. Výrobu ukončila Tatranská sladovňa, ohlásené boli aj redukcie pracovných miest vo firmách Foxconn či AT&T. Vo výrazných stratách hospodária aj veľké priemyselné podniky vrátane Železiarní Podbrezová a U. S. Steel Košice.
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