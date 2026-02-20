Slovenská armáda predstavila svoj nový „klenot“: Kaliňák ukázal bojové vozidlá, rieši aj nákup tankov

Slovensko dostane 152 nových vozidiel pre armádu.

Britsko-švédska zbrojárska firma BAE Systems Hägglunds v piatok vo švédskom Örnsköldsviku predstavila novú verziu bojového vozidla CV9035 MkIV vyrábaného pre Ozbrojené sily SR. Slovensko očakáva dodávku 152 vozidiel a prvé kusy by armáda mohla dostať už v tomto roku, informuje osobitný spravodajca TASR.

Na predstavení nového pásového vozidla sa zúčastnil aj minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Vyzdvihol, že Slovensku sa podarilo vyrokovať lepšie podmienky v zmluve a pripomenul, že na výrobe sa podieľajú aj slovenské firmy. Ide napríklad o spoločnosť Koval Systems ako výrobcu veže s kanónom kalibru 35 milimetrov. „A práve vďaka tomu sa zapojila už aj do ďalších zmlúv, ktoré (spoločnosť) Hägglund uzatvára s ďalšími krajinami,“ uviedol.

Otázka tankov je stále otvorená

Kaliňák priblížil, že Slovensko teraz potrebuje obstarať aj tanky. „To už je tá otázka, či ju budeme stavať na klasickom hlavnom bojovom podvozku tankov, ťažkom, 70-tonovom. Alebo zvolíme pre našu hornatú krajinu v zásade ľahšiu verziu. Jednak o polovičku lacnejšiu a jednak, samozrejme, omnoho mobilnejšiu,“ avizoval minister.

Foto: TASR/Oliver Remiaš

Ján Michálek z Koval Systems považuje spoluprácu s medzinárodným zbrojárskym výrobcom za výbornú. „Náš plán bol taký, aby sme sa čo najviac integrovali do dodávateľských štruktúr pre BAE Systems. Takže my už teraz nielenže vyrábame pre rôzne programy a montujeme pre slovenský program, ale zároveň sa podieľame aj na vývoji nového typu vozidla,“ doplnil. CV9035 MkIV považuje za špičkovo vybavené vozidlo.

Švédsko upozorňuje na bezpečnostné hrozby

Švédsky minister obrany Pål Jonson zdôraznil aktuálne bezpečnostné hrozby v Európe najmä v spojitosti s ruskou vojnou na Ukrajine.

Foto: TASR/Oliver Remiaš

V tomto kontexte doplnil, že „v euroatlantickom priestore je dôležité, aby všetky krajiny míňali na obranu dohodnutých päť percent ich hrubého domáceho produktu“. Pripomenul tiež, že po vstupe jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie sú Slovensko a Švédsko nielen partneri, ale aj spojenci.

