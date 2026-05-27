Dominika Rošková prehovorila o tlaku v Let’s Dance: S Jánom Koleníkom zažila niečo, čo dovtedy nepoznala

V tanečnej šou sa často hovorí o kráse, emóciách a výnimočných výkonoch, no za dokonalými choreografiami býva aj obrovský tlak. O to silnejšie môže pôsobiť najmä vtedy, keď dvojica patrí od začiatku medzi favoritov a očakávania okolia rastú každým kolom.
Tanečná partnerka herca Jána Koleníka v šou Let’s Dance Dominika Rošková prezradila vo Fun rádiu, že ich cesta súťažou nebola len o radosti z tanca a podpore divákov. Otvorene priznala, že počas účinkovania s obľúbeným hercom zažila tlak, aký dovtedy nepoznala, a hoci sa navonok mohlo zdať, že dvojica zvláda všetko s ľahkosťou, v zákulisí to bolo omnoho náročnejšie. S Jánom Koleníkom ju počas šou spájalo aj mimoriadne silné pracovné puto, ktoré prirodzene vzniká pri intenzívnych tréningoch, emóciách a spoločnom sústredení na každý výkon.
Finále im prinieslo úľavu
Zlom prišiel až vo chvíli, keď sa spolu s Jánom Koleníkom dostali do finále. Až vtedy z nich podľa Dominiky Roškovej opadol najväčší tlak a obaja si uvedomili, že už samotné zvládnutie celej tejto cesty je pre nich veľkým víťazstvom.
„Ako sme postúpili do finále, tak sme sa s Jankom uvoľnili. My sme si to pomenovali, že sme to ustáli a že to je naše víťazstvo. A to bolo na tom náročné. Ja som nikdy nezažila taký tlak ako s Jankom. Naozaj, bolo to šialené. Pre mňa nová skúsenosť,“ povedala Dominika Rošková.
