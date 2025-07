Proti Machalovi sa obrátili „jeho vlastní“. Známy dezinfo web ho skritizoval za dotácie pre LGBTIQ+ projekty

Obrátili sa proti nemu jeho vlastní. Mnohí, dnes vysokí štátni predstavitelia, masívne vyrástli vďaka podpore konšpiračných médií. Či už to bol Peter Kotlár, Martina Šimkovičová alebo Lukáš Machala, všetci patrili medzi ľudí, ktorí sa tešili priazni „alternatívnej scény“. Ich priateľstvo sa však, zdá sa, skončilo.

Práve spomínaní ľudia patrili medzi najväčších kritikov liberálnych projektov. Ešte predtým, ako sa sami dostali k moci, sľubovali absolútne zastavenie podpory pre projekty, ktoré mali presah do LGBTIQ+ tém.

A hoci napríklad Dúhový Pride podporu tento rok nezískal, niektoré projekty sa jej dočkali. Karta sa tak obrátila a Lukáš Machala schytal kritiku od konšpiračného média Hlavné správy. Len pred niekoľkými dňami sa tam objavila správa s titulkom: „Dotácie FPU 2025: 200 000 pre progresívnu Cvernovku? Machala, to fakt?“

Hlavné správy zaradil web konšpirátori.sk na zoznam médií, ktoré pravidelne zverejňujú dezinformácie. Konšpiračný online portál tento rok tiež prehral súd so spomínaným projektom, podľa SME išlo už o druhú žalobu, v ktorej neuspeli.

„V roku 2025 bolo podporených 106 projektov s LGBTI tematickým presahom v celkovej výške 972 660 €. To predstavuje približne 5,6 % z celkového balíka prerozdelených dotácií,“ píše sa v článku.

„Po voľbách v roku 2023 mnohí očakávali jasný reštart kultúrnej politiky. Koniec grantového klondajku pre progresívnych aktivistov, zastavenie podpory LGBTI propagandy a návrat k hodnotám, ktoré sú vlastné väčšine slovenských rodín. Čo ale ukazujú čísla za prvý polrok 2025? Výsledky Fondu na podporu umenia sú zmiešané – a mnohí voliči majú dôvod pýtať sa: je to všetko, čo sa dalo spraviť?“ pýta sa autor článku.

Machala otočil

Lukáš Machala, ktorý pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, sa voči článku ohradil na Telegrame. „UKRIŽUJTE MA VŠETCI…

Zabávam sa, ako sa do mňa púšťa už nielen sionistická odnož médií, ale aj tzv. “alternatíva”. Namiesto toho, aby nám dali priestor na vysvetlenie, v akom stave sa nachádza Fond na podporu umenia, v akých ťažkých a hysterických podmienkach pracuje rada fondu, tak sa Marker aj Hlavné správy odbavujú na dotáciách pre projekty s nádychom LGBTI,“ píše Lukáš Machala.

„Keby mali úprimný záujem o vec, isto by sa nás opýtali, ako fungujú jednotlivé verejnoprávne fondy, ako sa tam dlhodobo pripravovali a schvaľovali schémy pomoci, ako táto obrovská chobotnica mimovládok spolupracuje a je zosieťovaná atď. LENŽE, tu nejde o to poznať pravdu, tu ide opäť len o útok – tentoraz hlavne na moju osobu,“ tvrdí.

Samozrejme v kultúre môžem úplne za všetko, za údajnú krádež údajného Donatella, za plochú zem, za údajnú krádež Benku v Martine, za to, že sa nám rozpadávajú hrady a iné pamiatky, za to, že STVR nie je stále podľa predstáv istej skupiny ľudí, za to, že v noci je tma aj za to, že slnko vychádza na východe… Vďaka,“ dodáva.

V inom príspevku zase písal, že nerozumie, prečo ľudia čakajú „krv ako v Koloseu pri bitke gladiátorov“.

„Členovia rady FPU rozhodujú po zvážení všetkých kritérií a nie vždy sa to musí páčiť jednej alebo druhej strane. O tom je pluralita spoločnosti,“ píše Machala.

V minulosti sa pritom viackrát nechal počuť, že „nikto nebojuje proti ľuďom s inou sexuálnou orientáciou, ale propagovať LGBTI+ ideológiu verejne, to je niečo celkom iné“, alebo nazýva LGBTI ľudí „extrémistami“, hovoril o ohrození detí a podobne.

Machala sa v minulosti preslávil najmä pre svoje konšpiračné výroky. Špekuloval napríklad, či Zem nie je plochá, hovoril o sionistoch, ale aj o invázii mimozemšťanov. Štátny úradník je mimoriadne aktívny na Telegrame, kde jeho kanál odoberá viac ako 5 000 ľudí. Patrí medzi najbližších ľudí ministerky Martiny Šimkovičovej.