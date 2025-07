Našli sme nebezpečnú telegramovú skupinu: Maskovaní muži na videách týrajú údajných detských predátorov, polícia o tom vie

Na videu stojí muž, okolo neho ďalší, avšak maskovaní. Nasledujú nadávky, údery, kopance, zakrvavený muž prosí o milosť a video sa tým skončí. Našli sme skupinu na Telegrame, kde je takýchto videí mnoho. Maskovaní muži berú „spravodlivosť do vlastných rúk“, bití muži sú totiž údajní detskí predátori.

To všetko sa deje na Slovensku aj v Českej republike. Skupina je pomerne dobre rozšírená, česky hovoriaci administrátor pravidelne pridáva videá zo samotných incidentov už od marca tohto roku.

Maskovaní muži hovoria po rusky, česky ale aj po slovensky. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo dohľadať, sa v niektorých prípadoch snažia cez falošné účty vylákať predátorov na stretnutie s maloletým dieťaťom. Týchto mužov následne obkľúčia, konfrontujú ich s ich skutkami a fyzicky ich napadnú. Na videách je zobrazené najhrubšie násilie, kopance či údery päsťami do tváre, ale aj iných častí tela.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.

Celé útoky bývajú zachytené na videách, ktoré sa následne šíria v skupinách na Telegrame, do ktorých majú ľudia prístup len cez pozývacie odkazy. Tieto skupiny majú tisíce členov, ľudia samozvaným „lovcom predátorov“ fandia.

Takéto skupiny sú však veľmi nebezpečné – hoci mnohým ľuďom môže imponovať, že niekto „berie spravodlivosť do vlastných rúk“, ide o nebezpečný trend, ktorý môže radikalizovať ďalších ľudí. V prípade, že viete o ilegálnej činnosti, mali by ste bezodkladne kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.

Skupina má cez 13-tisíc členov

V skupine s viac ako 13 200 členmi od marca pribúdajú videá, v ktorých administrátor vytvára ankety, či mala obeť „dostať viac, alebo jej stačilo“. Drvivá väčšina hlasujúcich pritom často hlasuje za viac úderov a útočníkov podporujú.

Videá ukazujú, ako neznámy zviazaný muž leží na zemi alebo kľačí na kolenách, pričom je jasne viditeľná krv na jeho tvári. Útočníci ho slovne zastrašujú, neskôr mu kopú do hlavy či do hrude, udierajú ho do tváre a kričia naňho. Niekoľkým obetiam je len ťažko vidieť do tváre z dôvodu, že je celá pokrytá krvou. Obete na videách čelia početnej presile a prosia o koniec bitky.

