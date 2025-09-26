Proces s atentátnikom pokračuje: Na súde prehrávali jeho telefonáty s manželkou. Toto si povedali

Foto: TASR - Ján Krošlák

Lucia Mužlová
TASR
Atentát na Roberta Fica
Pokračuje pojednávanie s Cintulom.

Proces s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), pokračuje v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prehrávaním zvukových záznamov. Ide o telefonické hovory medzi obžalovaným a jeho manželkou z vlaňajšieho roku, keď bol vo väzbe.

V piaty pojednávací deň procesu prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, každý trvá do 15 minút. Prehrávajú sa však iba relevantné pasáže, inak by to trvalo asi šesť hodín.

O čom sa rozprávali?

V telefonátoch počuť, ako jeho manželka plače, cíti sa opustená a pýta sa ho, prečo to urobil. Obžalovaný to zdôvodňoval premiérovou agresívnou rétorikou. Obaja preberali politiku aj samotného Fica, ako už pracuje a chodí o paličke. Manželka mu prízvukovala, že len ľudia vo voľbách ho môžu zastaviť.

Obžalovaný tiež povedal, že „ak niekto strieľa na premiéra, tak preto, že nerobí dobre politiku“. Dokonca presne vedel, v ktorý deň má Fico narodeniny. Prirovnával ho k niekdajšiemu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. „Fico chce dobre, ale robí zle,“ zdôraznil v jednom z rozhovorov obžalovaný.

Obžalovaný v reakcii na púšťané nahrávky reagoval: „Všetci sme pokrytci a všetci sa bojíme viac, ako je treba“.

Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Podľa obhajcu Namira Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.

Juraja Cintula mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

