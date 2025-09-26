Hriňová si prilepšila: Štátny Tipos poslal mestu pekný dar v hodnote 14-tisíc eur. Je odtiaľ človek z najvyššieho vedenia

Foto: TASR (Martin Baumann)

Martin Cucík
Tipos podporil mesto Hriňová sumou 14 000 eur, podobné dary dostala tento rok aj obec Očová.

Štátna lotériová spoločnosť Tipos poslala začiatkom septembra do mesta Hriňová 14-tisíc eur na modernizáciu športoviska pri základnej škole. Peniaze majú ísť na nákup športového vybavenia, ako sú lopty, oštepy či prekážky.

Podpredseda predstavenstva Tiposu, Štefan Vyletel, je zároveň poslancom hriňovského miestneho zastupiteľstva. Pri hlasovaní o pridelení daru sa podľa stanoviska spoločnosti zdržal. Zmluvu o dare podpísal spolu s predsedom predstavenstva Michalom Hutníkom. Informoval portál Aktuality.

Podobné príspevky spoločnosť poskytla aj do Očovej a Korytárok, často s prepojením na politických nominantov rezortu športu, ktorému šéfuje  Rudolf Huliak. Podľa Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu sa peniaze Tiposu namiesto verejnoprospešných účelov často využívajú na politické záujmy.

Očová dostala tento rok viac ako 30 000 eur

V priebehu tohto leta Tipos podporil Očovú sumou presahujúcou 30-tisíc eur, pričom starostom obce bol práve súčasný minister Huliak. V júli obec získala 15-tisíc eur na podujatie „Očovská hruda“, ktoré sa využili na honoráre pre vystupujúcich umelcov, ozvučenie a LED obrazovku na pódiu.

Následne dostala Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka takmer 15-tisíc eur na krojové vybavenie pre detský folklórny súbor Poľana. Aeroklub v Očovej získal ďalších 5-tisíc eur na organizáciu júnového Dňa otvorených dverí na miestnom letisku, kde sa vlani zúčastnil aj minister Huliak.

