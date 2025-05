Priznala pravdu o vykonaní potreby do úst: Prehovorila herečka z najodpornejšieho filmu, klamala rodičom, čakal ich šok

Hovorí sa o ňom ako o jednom z najnechutnejších filmov všetkých čias. Alebo presnejšie: o nechutnej filmovej sérii, z ktorej sa divákom dvíhajú žalúdky a mnohí nemajú odvahu si tieto snímky vôbec pustiť. Reč je o trilógii Ľudská stonožka (The Human Centipede), ktorá ani po dlhých rokoch od svojho vzniku nedáva ľuďom spávať. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, ako prebiehalo jej nakrúcanie? Ak áno, už pravdepodobne tušíte, že herecké obsadenie to nemalo najjednoduchšie. A začalo to už kastingom.

V roku 2009 uzrel svetlo sveta prvý z trojice filmov z dielne režiséra Tomyho Sixa. Ukazuje dve Američanky (Ashley C. Williams a Ashlynn Yennie), ktorých výlet po Európe naberie vskutku nečakané obrátky. Uprostred odľahlej časti Nemecka sa im pokazí auto, majú však na prvý pohľad šťastie, pretože sa im podarí nájsť v lese vilu, v ktorej môžu prenocovať.

Ráno po prebudení však zisťujú, že sa stali hlavnými hrdinkami hororu, o akom by sa ťažko snívalo aj tomu najzvrátenejšiemu človeku.

Kým boli herečky do týchto rolí obsadené, absolvovali konkurz, kde si vyskúšali, čo ich bude čakať po ňom, spomína LADbible.

Hlavné hrdinky sa totiž prebudili v improvizovanom lekárskom stredisku pod vedením Doktora Heitera (Dieter Laser), uznávaného špecialistu na oddeľovanie siamských dvojčiat. Jeho ambíciou bolo zrealizovať presný opak, a to umelo vytvoriť siamské dvojčatá a prepojiť ich tráviace trakty ústami a konečníkom. Spolu s nimi najhoršiu nočnú moru prežíval aj japonský turista Katsura (Akihiro Kitamura). Z uväznených sa stala ľudská stonožka.

Bizarný kasting

Ashlynn Yennie v minulosti opísala, ako prebiehal kasting s jej hereckou kolegyňou Ashley C. Williams. Už pri ňom chceli tvorcovia zistiť, či zvládnu zahrať tieto úlohy tak, ako si to predstavujú. Preto im povedali, aby sa dali na štyri, Ashlynn za Ashley, a mali za úlohu ukázať zdesenie bez slov, len za pomoci očí.

Práve ich pohľad je kľúčový v jednej z najšokujúcejších scén tohto filmu, pri ktorom musí prvá z trojice ľudskej stonožky vykonať potrebu do úst tej za ňou.

Ashlynn v rozhovore pre The Guardian prezradila, že kostýmy pri nakrúcaní v skutočnosti zabránili tomu, aby sa jedna dotýka druhej úst zadkom. Zároveň priznala, že natáčanie tejto scény trvalo iba 10 sekúnd a vyšlo na prvý pokus.

Najťažšie pre ňu ale bolo niečo iné

Najnáročnejšie podľa nej bolo plaziť sa spoločne ako jedna ľudská stonožka, dokonca takto zdolať schody.

Možno najšokujúcejším priznaním, s ktorým sa herečka podelila bolo, že keď jej rodičia išli na premiéru, netušili, o čom snímka je. Klamala im o tom a tak na nich čakal poriadny šok. Ak ste tieto filmy videli, tak sa do ich kože pravdepodobne budete vedieť dobre vcítiť.