Pripravte si pevné nervy: V hlavnom meste je na pár dní obchádzka, po inej trase premáva aj mestská hromadná doprava

V Bratislave je pre sanáciu brala úplne uzavretá Devínska cesta. Obchádzka vedie cez Devínsku Novú Ves. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.
„Uzávera potrvá do štvrtkového(21. 8.) večera. Po zmenených trasách premáva aj mestská hromadná doprava,“ napísal dopravný servis.
Nefungujú semafory
Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme vodičov, že na križovatkách Košická – Mlynské nivy, Račianska – Pionierska, Vajnorská – Tomášikova a NAGLS – Žižkova je nefunkčná svetelná signalizácia z dôvodu technického problému,“ priblížila polícia.
Obmedzená doprava aj v Beckove
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/61 v katastri obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka,“ informuje polícia.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, na mieste zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom s tromi kusmi techniky.
Týždenná uzávera pod Tatrami
Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že dochádza k čiastočnej uzávere podjazdu Lučivná v smere na Bratislavu.
„Obmedzenie bude v úseku kilometra 310,5 – 315,5 a potrvá od pondelka od 8.00 h do nedele 24. augusta do 18.00 h,“ konkretizovala polícia s tým, že obchádzková trasa povedie po cestách I/18 a III/3060.
Národná diaľničná spoločnosť informovala, že dôvodom uzávery je oprava vozovky v tejto časti diaľnice. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu. Diaľničiari spresnili, že počas nasledujúcich dní budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. V smere na Žilinu pôjdu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a po ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.
„Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia, ide o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uzavrela polícia.
Nahlásiť chybu v článku