Prímerie na hrane kolapsu: Hizballáh útočil na Izrael, Trump drží americké jednotky v pohotovosti

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Dohodu Trump oznámil približne 90 minút pred uplynutím svojho ultimáta.

Americké vojenské vybavenie aj personál zostanú na Blízkom východe aj naďalej na svojich miestach, vyhlásil na svojej sociálnej sieti Truth Social prezident USA Donald Trump. Iránu zároveň opätovne pohrozil ďalšími útokmi v prípade, že dohodu o dvojtýždňovom prímerí nebude dodržiavať.

TASR o tom informuje podľa televízie Sky News. „Všetky americké lode, lietadlá a vojenský personál, spolu s dodatočnou muníciou, výzbrojou a všetkým ostatným, čo je primerané a potrebné na smrtiace stíhanie a zničenie nepriateľa, ktorý je už podstatne oslabený, zostanú na svojich miestach v Iráne a v jeho okolí, a to až do momentu, kým nebude v plnej miere dodržaná SKUTOČNÁ DOHODA, ktorá bola dosiahnutá,“ napísal Trump v príspevku.

Prímerie a spor o jeho podmienky

„Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude, čo je vysoko nepravdepodobné, potom ,začne streľba‘, väčšia, lepšia a silnejšia, ako kto kedy predtým videl,“ varoval americký prezident. Spojené štáty a Irán sa na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe, dohodli v noci na stredu.

Dohodu, ktorá zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, Trump oznámil približne 90 minút pred uplynutím svojho ultimáta. Iránski predstavitelia, ale aj Biely dom, označili toto prímerie za svoje víťazstvo. „Už dávno bolo dohodnuté, a to napriek všetkej falošnej rétorike, ktorá tvrdí opak – ŽIADNE JADROVÉ ZBRANE a Hormuzský prieliv BUDE OTVORENÝ A BEZPEČNÝ,“

Dodal, že americká armáda je pripravená pokračovať v útokoch, ak si to situácia vyžiada. „Medzitým sa naša skvelá armáda zbrojí a oddychuje, pričom sa v skutočnosti teší na svoje ďalšie dobytie. AMERIKA JE SPÄŤ!“ napísal na záver príspevku.

Hizballáh sa prihlásil k útokom

Libanonské militantné hnutie Hizballáh sa vo štvrtok prihlásilo k zodpovednosti za raketové útoky na severný Izrael. Podľa svojho vyjadrenia tak reagovalo na „porušenie“ prímeria zo strany Izraela. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

„V reakcii na porušenie dohody o prímerí zo strany nepriateľa“ Hizballáh vo štvrtok skoro ráno zaútočil na izraelský kibuc Manara neďaleko hraníc s Libanonom, uviedli militanti vo svojom vyhlásení. TOI uvádza, že ide o prvé útoky Hizballáhu na Izrael, odkedy Spojené štáty a Irán v noci na stredu uzavreli prímerie.

Konflikt s Libanonom nebol súčasťou dohody

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump však ešte predtým uviedli, že konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone nebol súčasťou tohto dvojtýždňového prímeria. Toto stanovisko následne potvrdil aj viceprezident USA J.D. Vance.

Izrael v stredu zintenzívnil útoky na Libanon, ktoré si podľa televíznej stanice al-Džazíra vyžiadali najmenej 254 obetí a viac ako 1165 zranených. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie izraelské útoky odsúdili a žiadali, aby sa dohoda o prímerí vzťahovala aj na Libanon.

Americký viceprezident J.D. Vance v stredu vyzval Irán, aby nedopustil, aby sa krehká dohoda o prímerí s USA rozpadla v dôsledku izraelských útokov na Libanon. Podľa jeho slov došlo k nedorozumeniu ohľadom toho, či bude Bejrút v tejto dohode zahrnutý tiež. Washington to Teheránu údajne nikdy nesľúbil, informuje TASR na základe agentúry AFP a stanice BBC.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump v stredu uviedli, že konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone nebol súčasťou dvojtýždňového prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny uzavreli v noci.

Útoky pokračujú, obete pribúdajú

Izrael následne v stredu zintenzívnil útoky na Libanon, a to aj napriek tomu, že sa podľa Vancea zaviazal preukázať väčšiu zdržanlivosť. Libanonský rezort zdravotníctva potvrdil, že stredajšie útoky si vyžiadali najmenej 182 obetí a 890 zranených. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyhlásil, že prímerie v Libanone je kľúčovou podmienkou na ukončenie vojny na Blízkom východe. Podľa Vancea došlo k „legitímnemu nedorozumeniu“.

„Domnievam sa, že Iránci si mysleli, že prímerie zahŕňa aj Libanon, ale tak to nebolo. Nikdy sme taký sľub nedali,“ povedal Vance pri odchode z Maďarska, ktoré navštívil s cieľom podporiť tamojšieho premiéra Viktora Orbána pred nedeľnými parlamentnými voľbami.

„Ak Irán chce, aby tieto rokovania zlyhali… kvôli Libanonu, ktorý s nimi nemá nič spoločné a o ktorom Spojené štáty ani raz nepovedali, že je súčasťou prímeria, je to koniec koncov ich voľba,“ poznamenal viceprezident USA. Podľa neho by to však bol „hlúpy“ krok.

Hormuzský prieliv ostáva sporný

V odpovedi na otázku novinárov Vance tiež potvrdil, že existujú náznaky, že Hormuzský prieliv sa začína opäť otvárať. Podľa BBC však iránski predstavitelia tvrdia, že úžina zostáva zatvorená. Teherán ešte predtým varoval, že lode prechádzajúce prielivom bez povolenia budú „zničené“.

Vance tiež reagoval na vyjadrenia predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa, podľa ktorého došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Americký viceprezident to vníma ako pozitívny signál. Ak existujú len tri sporné body, znamená to veľkú zhodu, vyhlásil Vance. S niektorými Kálíbáfovými tvrdeniami však nesúhlasil.

