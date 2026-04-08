Najväčšiu armádu sveta má prekvapivo Bangladéš: Rusko, Čína a USA obsadili posledné priečky TOP 10

Keď sa spomenie pojem najsilnejšia armáda sveta, mnohí si predstavia veľmoci ako USA, Čína a Rusko. Najnovšie údaje však ukázali, že realita je o niečo komplexnejšia. Rebríček, ktorý berie do úvahy nielen profesionálnych vojakov, ale aj zálohy a polovojenské jednotky, totiž priniesol prekvapivé poradie.
Rozdiel spočíva v tom, čo vlastne meriame
Kým počet aktívnych vojakov vypovedá o okamžitej bojovej pripravenosti, celkový personál, vrátane rezervistov, ukazuje, aký veľký ľudský potenciál dokáže krajina v prípade krízy rýchlo nasadiť. A práve tento širší pohľad výrazne zmenil výsledok rebríčka, ktorý si všimol portál Startitup.
Na samotný vrchol rebríčka portálu Visual Capitalist, ktorý vychádza z údajov Global Firepower z marca 2026, sa dostal Bangladéš, ktorý síce nemá obrovskú profesionálnu armádu, no disponuje mimoriadne početnou rezervou. Podobný model využíva aj Vietnam, ktorý sa opiera o rozsiahly systém záloh a patrí medzi štáty schopné rýchlo zmobilizovať milióny ľudí.
Výraznú pozíciu si drží Ukrajina, najmä vďaka schopnosti rýchlo rozšíriť svoje sily v reakcii na dlhodobý konflikt. Jednu z najväčších aktívnych armád na svete a zároveň silné záložné zázemie má aj India, vďaka čomu patrí medzi krajiny, ktoré dokážu reagovať okamžite a dlhodobo. V prvej päťke sa umiestnila aj Južná Kórea, kde zohráva kľúčovú úlohu povinná vojenská služba.
Rusko, Čína a USA obsadili posledné priečky top 10
Až za týmito krajinami nasledujú tradičné vojenské veľmoci, ako Rusko a Čína, ktoré síce majú obrovské množstvo aktívnych vojakov, ale chýbajú im zálohy.
Spojené štáty sa umiestnili ešte o niečo nižšie. Dôvodom je menší dôraz na masové rezervy v porovnaní s niektorými ázijskými krajinami. Napriek tomu si však udržiavajú jednu z najsilnejších profesionálnych armád na svete. Top 10 uzavrela Severná Kórea a Taiwan.
Rebríček ukázal, že sila armády sa nedá posudzovať iba podľa technológií či počtu profesionálnych vojakov. Rovnako dôležitá je aj schopnosť štátu mobilizovať široké vrstvy obyvateľstva. Ak by sa poradie zostavilo len na základe aktívnych vojakov, výsledky by, samozrejme, vyzerali úplne inak. Dominovali by najmä veľké mocnosti ako Čína, India, Rusko a USA.
