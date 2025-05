Pri pohľade na toto plavidlo sa trasie celý svet: Čína má vyše 5000-tonové monštrum, ktoré uloví aj jadrovú ponorku

Qinzhou typu 054B (číslo trupu 555) sa predstavila počas nedávnych cvičení v Juhočínskom mori. Bojová loď zvládla zložité manévre v neznámych oceánskych oblastiach a úspešne zaútočila na cieľ, ktorý následne potopila — využila pritom svoje hlavné delo a 11-hlavňový 30 mm systém blízkej paľby (CIWS).

Fregaty patria medzi sprievodné bojové hladinové lode. Ako informuje portál Interesting Engineering, Čína uviedla prvú fregatu typu 054B (Luohe s číslom trupu 545) do služby už v januári 2025. K čínskej flotile teraz pribudla ďalšia hrozivá loď — Qinzhou typu 054B (číslo trupu 555).

Nový typ fregát je, oproti svojmu predchodcovi 054A, väčší (s hmotnosťou od 5-tisíc až do 6-tisíc ton), ťažší a technologicky zdokonalený. Fregaty tohto typu sú schopné zasiahnuť ciele vo vzduchu, na hladine aj pod vodou, vrátane jadrových ponoriek na otvorenom mori. V ich výzbroji sa nachádzajú, mimo iného, klasické lodné delo, rýchlopalné obranné systémy či torpéda.

The second Type 054B frigate, the #Qinzhou, was recently commissioned into the Chinese People’s Liberation Army (#PLA) Navy & conducted a combat drill in the South China Sea, official media reported. #China

The second Type 054B frigate, the Qinzhou, was recently commissioned… pic.twitter.com/V0FVnHmgNi

