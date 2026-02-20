Pozvánka áno, víza nie: Delegácia Bieloruska sa na zasadnutie Rady mieru v USA nedostala

Minsk tvrdí, že mu USA neumožnili účasť na inauguračnom stretnutí.

Bieloruskí predstavitelia uviedli, že napriek oficiálnemu pozvaniu nedostali víza do Spojených štátov a nemohli tak odcestovať na inauguračné zasadnutie Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Víza pre našu delegáciu na zasadnutie Rady mieru neboli vydané, aj keď všetky dokumenty boli predložené včas a postupy boli dodržané,“ napísalo bieloruské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnych sieťach. Bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryženkov sa mal na stretnutí zúčastniť, pričom pozvánka bola formálne adresovaná bieloruskému autoritárskemu prezidentovi Alexandrovovi Lukašenkovi.

Trump predstavil nový orgán s miliardovým rozpočtom

Americký líder oznámil vo štvrtok vznik Rady mieru, na ktorú USA prispejú desiatimi miliardami dolárov. Uviedla to agentúra AFP. Na stretnutí sa zúčastnili Trumpovi politickí spojenci vrátane maďarského premiéra Viktora Orbána a argentínskeho prezidenta Javiera Mileia, ako aj pakistanský premiér Šehbáz Šaríf.

Radu mieru pôvodne vytvoril Trump ako medzinárodný orgán, ktorý mal dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Šéf Bieleho domu však svoju víziu pôsobnosti Rady mieru rozšíril aj mimo palestínskeho územia a chce z nej vytvoriť konkurenčný orgán Bezpečnostnej rady OSN. Podľa zakladajúcej listiny jej bude predsedať Trump. Kritici označili projekt za nejasný a motivovaný osobnými ambíciami. „Je to zmätená zmes ambícií a narcizmu bez jasnej koncepcie,“ uviedol analytik Bruce Jones.

