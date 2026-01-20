Nový český dokument s Benom Cristovaom získal vysoké hodnotenie. Môžete si ho pozrieť úplne zadarmo

Nový český dokument hovorí o dôležitosti ochrany slonov. Ukazuje nebezpečný boj proti pytliactvu, rozpráva o hroziacom vyhynutí slonov pralesných a pripomína, že za ich osud nesie zodpovednosť aj zvyšok sveta.
Známy český spevák Ben Cristovao sa spolu s Arthurom Sniegonom, ktorý pomáha v strednej Afrike chrániť slony, vydal do zákulisia čierneho trhu so slonovinou.
Arthur je český ochranca prírody, ktorý so svojou neziskovou organizáciou Save-Elephants niekoľko rokov pôsobí v štátoch strednej Afriky, kde bojuje proti pytliactvu. Dokonca sa jeho spolok chystá prevziať od konžskej vlády správu nad rezerváciou Tsoulou, pôjde tak o vôbec prvú africkú chránenú rezerváciu v správe českej neziskovej organizácie.
Ben Cristovao má korene v neďalekej Angole, okrem hudby sa dlhodobo venuje osvete tém ako ochrana zvierat a prírody, udržateľnosť, vegánstvo. Zároveň pravidelne podporuje neziskové organizácie, ktoré bojujú za práva zvierat.
Natočili zaujímavý dokument
Svoju cestu zmapovali v novom dokumente s názvom Kongo: Cena slonoviny, ktorým upozorňujú na možné vyhynutie slonov pralesných. Zároveň poukázali na to, že aj nás sa témy na druhom konci sveta týkajú a mali by sme im venovať pozornosť. No hlavne sa pokúsili motivovať verejnosť, aby podporila českú neziskovú organizáciu Save-Elephants v jej boji za ochranu slonov.
Dokument zaujímavo popisuje problematiku ochrany slonov a boja proti pytliakom v Kongu. Čo potvrdzuje aj vysoké hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 72 %.
Celý film a zbierku na ochranu slona pralesného nájdete na stránke Kongo: Cena slona a na Oneplay.
Nahlásiť chybu v článku