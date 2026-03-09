Pôvodne chcela hrať v Oteckoch. Herečka z Dunaja priznala zmenu plánov a ako vyzerali jej začiatky

Historické seriály majú jedinečnú schopnosť preniesť divákov do minulosti, ukázať každodenný život, spoločenské zvyklosti a ľudské osudy, ktoré často rezonujú aj v súčasnosti. Aj preto si Dunaj, k vašim službám získal srdcia divákov svojím pútavým príbehom, autentickým prostredím a starostlivo vybranými postavami.
Počas vysielania prešiel seriál rôznymi dejovými zápletkami, no vždy sa sústreďoval na osudy bežných ľudí žijúcich popri Dunaji a ich odhodlanie, lásku a nástrahy života v minulosti. Jednou z postáv je chudobná Zuzka, stvárnená talentovanou školáčkou Hankou Krejčovou, ktorá zavítala ešte pred vyše dvoma rokmi do Telerána.
Ako sa to celé začalo?
Zuzka je dievča z prostredia, kde sa život nehrá podľa jej predstáv – musí čeliť nedostatku, predsudkom a každodenným výzvam, no napriek tomu sa snaží zachovať si úprimnosť, odvahu a túžbu po lepšom živote. Jej príbeh prináša do seriálu emotívne momenty a zároveň ukazuje, ako detská nevinnosť dokáže ovplyvniť osudy celej rodiny. Zároveň pripomína, že aj v ťažkých časoch môže človek nájsť svetlo, priateľstvo a odvahu čeliť výzvam.
Zrejme málokto vie, že Hanka je dcérou Ivany Krejčovej z Ranných Televíznych novín. Ako porozprávala redaktorka, Hanka pôvodne chcela hrať v seriáli Oteckovia, ktorý mala veľmi rada. Hoci to nevyšlo, bolo im povedané, že sa ozvú, ak budú niekoho potrebovať v inom projekte.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Na sklonku minulého leta (pozn. red: v roku 2023) nám napísali, že bude nejaký pekný historický seriál. Predstavovali sme si stredoveký hrad a nejaké róby. A že tam budú mať nejakú epizódnu postavu na pár scén, či by teda nemohla. Vôbec sme nevedeli, že to bude takýto seriál so silným posolstvom, že tam bude tak veľa nádherných hercov a že tam bude tak dlho, lebo nakrúca už rok,“ uviedla Ivana o svojej dcére.
Nahlásiť chybu v článku