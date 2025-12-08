Poslanci s vysokým platom vraj dostanú energopomoc: Poskladajú sa na ňu bežní ľudia, upozornila Bittó Cigániková

Vláda spustila systém energopomoci na rok 2026, ktorý má podľa svojich tvorcov pomôcť domácnostiam zvládnuť rast cien energií. Prekvapenie však vyvolalo zistenie opozičnej poslankyne, že podľa aktuálne nastavených pravidiel na energopomoc dosiahnu aj ľudia vo verejných funkciách.
Sama poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková uviedla, že podľa systému má nárok aj ona. Napísala to v statuse na sociálnej sieti.
Poslankyňa tvrdí, že pomoc dostanú aj tí, ktorí ju nepotrebujú
V statuse opisuje, že do systému spadá nielen ona, ale aj viacerí ďalší členovia parlamentu. „Pán Fico, pani Saková, ďakujem za tento vianočný darček. Dnes som zistila, že podľa vášho adresného systému dostanem energopomoc aj ja. A nielen ja, ale aj mnoho iných poslancov v parlamente,“ uvádza.
Pýta sa, či je správne, aby sa pomoc vyplácala aj ľuďom s vysokými príjmami. „Naozaj aj slovenskí poslanci, ktorí zarábajú nad pomery, majú dostávať energopomoc? Fakt si nevieme zaplatiť tých pár eur navyše z vlastného vrecka?“ píše.
Poslankyňa upozorňuje, že ak pomoc dostane deväť z desiatich domácností, nejde podľa nej o adresnú podporu. „Pomoc, ktorá ide takmer všetkým, nie je pomoc, je to len politický marketing za stovky miliónov eur,“ uvádza. Používa pritom argument, že štát rozdáva financie, ktoré najskôr vyberie od občanov. „Nezabudnite, politik nemá jediné vlastné euro. Všetko čo rozdá, predtým zobral vám,“ pripomína.
Nahlásiť chybu v článku