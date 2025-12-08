Koniec zložitým výpočtom: Nový web konečne ukáže, či máte nárok na energopomoc, výsledok sa dozviete okamžite

Ministerstvo hospodárstva dnes nadránom sprístupnilo dlho očakávaný online nástroj, ktorý okamžite ukáže, či domácnosť spĺňa podmienky na energopomoc pre rok 2026. Portál je dostupný na stránke energopomoc.sk a slúži ako centrálne miesto, kde si viete jednoducho overiť, či sa vás znížené ceny elektriny, plynu alebo tepla budú počas budúceho roka týkať.
Overovanie je možné priamo cez web energopomoc.sk, kde nový systém poskytuje okamžitú a jednoznačnú odpoveď. Doteraz bolo možné orientovať sa len podľa pravidiel a výpočtových koeficientov, no nový nástroj zjednodušuje celý proces a výsledok zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd.
Stačí zadať základné údaje, výsledok vidíte okamžite
Overenie nároku funguje cez jednoduché rozhranie a využíva údaje, ktoré už štát eviduje. Používateľ zadáva len minimum informácií. Pri elektrine je potrebné uviesť EIC kód. Pri plyne ide o POD kód. V prípade centrálneho zásobovania teplom je potrebné zadať mesto, ulicu a popisné číslo bytového domu.
Po odoslaní údajov sa okamžite zobrazí buď zelené oznámenie o tom, že domácnosť má na energopomoc nárok, alebo červené upozornenie, že podmienky nesplnila. Ministerstvo zverejnilo aj krátke videonávody pre elektrinu, plyn a vykurovanie, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť potrebné údaje na ich faktúrach.
Ako bude štát energopomoc vyplácať
O energopomoci sa diskutovalo celý tento rok, no až teraz vláda prijala všetky potrebné nariadenia. Oprávnené domácnosti majú mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu a Slovenské elektrárne musia dodať 5,5 terawatthodiny elektriny z jadra za stanovenú cenu.
Organizátor krátkodobého trhu zúčtuje množstvá aj finančné rozdiely medzi dodávateľmi a ministerstvo hospodárstva zverejní zoznam tých dodávateľov, ktorí budú môcť elektrinu pre energetické domácnosti v roku 2026 poskytovať. Ceny elektriny pre domácnosti bez nároku na pomoc sa budú riadiť cenovým rozhodnutím regulátora a komodita má stáť 103,94 eura za megawatthodinu.
Bez zásahu vlády by podľa vyjadrenia premiéra Roberta Fica elektrina zdražela o pätinu a plyn aj teplo o tretinu. Podpora sa má týkať 90 % domácností a bude stáť približne 385 miliónov eur. Nárok bude posudzovaný podľa takzvanej bonity domácnosti, pri ktorej sa berie do úvahy celkový príjem, počet členov domácnosti a ich koeficienty.
Hraničná hodnota bonity je 1 930 eur mesačne a posudzované budú príjmy od prvého júla predchádzajúceho roka do konca júna aktuálneho roka. Pomoc sa bude poskytovať dvoma spôsobmi, zníženými cenami elektriny a plynu a energopoukážkami na teplo.
Poukážky sa budú doručovať dvakrát ročne poštou a vyplácané budú v hotovosti, pričom vyplácanie zabezpečuje štát ako peňažný príspevok, nie dodávateľ energie. Domácnosti bez nároku na pomoc budú platiť regulované ceny a pri pochybnostiach o správnosti posúdenia bude možné obrátiť sa na okresný úrad, callcentrum alebo online kalkulačku, ktorú rezort hospodárstva sprístupní.
