Poslanci chcú posunúť dátum valorizácie skupine seniorov. Niektoré dôchodky by sa zvyšovali skôr

Novely zákonov, ktoré by mohli pomôcť seniorom, sa v parlamente objavujú čoraz častejšie. Nedávno sme vás informovali o potenciálnej možnosti rozširovania okruhu poberateľov rodičovského dôchodku, keďže predložená novela navrhovala, aby mohli časť svojich daní venovať aj vnúčatá svojim starým rodičom.
Dôchodky sú v posledných mesiacoch horúcou témou. Nie je to tak dávno, čo vláda riešila tému 13. dôchodkov, a to, či sú skutočne potrebné. Hovorili o adresnosti týchto dávok a o tom, či neostanú v plnej sume zachované len pre poberateľov najnižších penzií. Najnovšie je v hre novela zákona, ktorá sa zamerala na výsluhové dôchodky.
Ich penzie by sa valorizovali skôr
Ako informoval portál Užitočná Pravda, poslankyňa Beáta Jurík a poslanci Jaroslav Spišiak a Tomáš Valášek predložili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení, ktorého cieľom je presunúť termín každoročnej valorizácie výsluhových dôchodkov z 1. júla na 1. január. Keďže sa totiž tieto penzie valorizujú v strede roka, a nie na jeho začiatku, je to podľa predkladateľov pre týchto seniorov nevýhodné v porovnaní s inými poberateľmi dôchodkov.
„Navrhovatelia sú presvedčení, že je potrebné odstrániť znevýhodnenie, ktorému čelia výsluhoví dôchodcovia kvôli súčasnej úprave, keďže na rozdiel od ostatných profesií dostávajú dávku počas prvého polroka v pôvodnej výške,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Valorizácia na začiatku kalendárneho roka podľa nich lepšie reflektuje rast životných nákladov od prvých januárových dní. Nejde teda len o zjednotenie dátumov, ale tiež o snahu zabezpečiť pre výsluhových dôchodcov predvídateľný príjem.
Novela mení viacero zákonných ustanovení tak, aby bol prechod na nový systém valorizácie plynulý. Podľa dôvodovej správy by sa mohol tento mechanizmus v praxi prvýkrát využiť už od 1. januára 2027. S ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa predpokladá, že zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2026. Autori návrhu zároveň deklarujú, že nová úprava je v plnom súlade s Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami aj právom Európskej únie.
Kto má nárok na výsluhový dôchodok
Výsluhový dôchodok je špecifický druh dôchodku určený pre príslušníkov ozbrojených zložiek, ako sú policajti, vojaci, hasiči, colníci a ďalší príslušníci štátnej služby, ktorí spĺňajú určité podmienky týkajúce sa dĺžky služby a veku. Tento dôchodok je regulovaný zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, informuje portál Finančný kompas.
Na získanie výsluhového dôchodku musí príslušník odslúžiť stanovený počet rokov. Kým v minulosti stačilo 15 rokov, dnes je štandardné minimum 25 rokov služby. Samotná výška dôchodku závisí od počtu odslúžených rokov a priemerného platu za určené obdobie pred odchodom do civilu – logicky platí, že čím dlhšie príslušník slúži, tým vyššiu penziu získa.
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