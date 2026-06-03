Na starobu sa pripravila po svojom: Marcela Laiferová priznala, ako je na tom s dôchodkom a úsporami

Marcela Laiferová patrí už desaťročia medzi výrazné osobnosti slovenskej hudobnej scény a aj vo vyššom veku zostáva aktívna, vitálna a stále v kontakte so svojimi fanúšikmi. Speváčka, ktorú verejnosť pozná nielen vďaka jej nezameniteľnému hlasu, ale aj dlhoročnej kariére, je už roky považovaná za jednu z ikon domácej populárnej hudby.
Popri úspešnej hudobnej dráhe si však mnohí kladú otázku, ako vyzerá jej život dnes a aký dôchodok poberá po desaťročiach na scéne. Práve táto téma sa stala predmetom záujmu rozhovoru pre Šarm, ktorý prináša pohľad na jej súčasnú životnú situáciu, ale zároveň ukazuje aj jej pohľad na seniorov a aktívne starnutie.
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Myslela aj na seba
Speváčka, ktorá v júli oslávi 81 rokov, vysiela jasný odkaz – vek podľa nej nie je prekážkou aktívneho života, ale skôr prirodzenou súčasťou cesty, ktorú sa oplatí prežiť s nadhľadom a pozitívnou energiou. Zároveň je ženou, ktorá nechce nechať nič na náhodu, o čom svedčí to, že je vlastníkom dvoch nehnuteľností – jednu má v Bratislave a druhú v Piešťanoch.
Podľa jej slov nie je dobré spoliehať sa na pomoc. Navyše, zvyčajne to býva tak, že rodičia sa starajú aj o dospelé deti, a nie opačne. “Človek by sa mal rozumne pripraviť ešte predtým, ako zostarne. Ľudia všetko rozdajú, predajú a čakajú, že im to deti vrátia, ale to nie je pravidlo, všakže?“ uviedla Marcela Laiferová.
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Spevácka diva má dvoch synov, ktorým vyhovela, ak potrebovali finančnú pomoc, no nezabudla ani na seba. “Myslím, že ja som svojim deťom dala dostatočne veľa, ale stále som myslela na to, že jedného dňa budem potrebovať pomoc. Kto to potom zaplatí?” poznamenala speváčka.
Spolieha sa na vlastné úspory
Zamyslela sa nad dnešnou situáciou, ako to býva medzi rodičmi a deťmi, a zopakovala to, čo už naznačila. Hoci niektoré deti sa o rodičov starajú, väčšinou je to však smutné. Aj preto Marcela Laiferová zdôrazňuje, že každý by mal byť svojím spôsobom sebecký a nedávať seba na vedľajšiu koľaj. “Hovorí sa, že kto nemá rád seba, nemá rád ani iných,” doplnila.
Speváčka sa zabezpečila dopredu a má finančnú poistku. “Patrím medzi tých dôchodcov, ktorým chodí jeden z najnižších dôchodkov aj napriek tomu, že som celý život platila a stále platím vysoké dane,“ priznala bez okolkov. Ako ďalej pokračovala, odkladala si peniaze pre prípad, ak by niekedy nastala situácia, že by nemohla robiť. “Našťastie, ešte stále môžem pracovať, ale už dávno som sa poistila,“ vyšla s pravdou von.
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