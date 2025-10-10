Kritika Pociskovej v Dunaji, k vašim službám pokračuje, no herečka sa bráni. Komentáre vníma a pre neprajníkov má odkaz

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Vie, že sa nemusí páčiť všetkým, no komentáre neberie vážne, ak nie sú konštruktívnou kritikou.

Za tie roky sa stihlo v Dunaji, k vašim službám vystriedať množstvo postáv a stále pribúdajú nové. Je to veľký projekt a tak je samozrejmé, že sa v seriáli objavia známi herci, ale tiež nové neopozerané tváre. Práve to druhé sa zdá preferujú diváci a preto mali problém aj s tým, že do seriálu zamierila Nela.

O kritike, ktorá sa valí na herečku Nelu Pociskovú sme vás informovali už v auguste, čo znamená, že prišla ešte predtým, než ju vôbec diváci videli na obrazovkách. Stále tak bola nádej, že keď ju uvidia už priamo na obrazovkách a zoznámia sa s jej postavou, zmenia diváci názor. To sa ale nestalo a naďalej pokračujú v tvrdení, že sa do seriálu jednoducho nehodí.

Komentárom neprikladá váhu

Od Búrlivého vína je Dunaj, k vašim službám prvý projekt, v ktorom si Nela mala možnosť zahrať s jej partnerom Filipom. Ako priznala pre Markízu, musela si na to zvyknúť a zároveň museli prísť na to, ako prispôsobiť ich rozvrh, aby sa mohli venovať im spoločným deťom. Nie vždy sa to pritom dá, keďže majú aj spoločné scény a vtedy prichádzajú na rad starí rodičia.

„Nerada prikladám význam komentárom,“ priznala herečka ku kritike, ktorú dostáva po tom, ako začala v seriáli účinkovať. „Pre mňa sú to ľudia, ktorí naozaj jediné čo dokázali, je písať za tým počítačom a byť tam múdri a najmúdrejší,“ vysvetlila svoj postoj.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Ja netvrdím, že sa musím páčiť všetkým,“ pokračovala Nela a dodala: „Ale je rozdiel taká nejaká konštruktívna kritika a nejaký vlastný názor a je rozdiel, keď to človek podá pekným spôsobom.“ Zdôraznila tiež, že nemá rada krivdu a že za posledný rok natočila len jeden projekt a to Vinu, preto nechápe poznámkam, že je všade.

„Ja proste niektorým ľuďom asi len ležím v žalúdku. Asi kvôli tomu, že sa snažím robiť aj herectvo aj spev, alebo ja vlastne neviem kvôli čomu. Ale v každom prípade ja rešpektujem každého názor, len majme trochu úcty. To je celé, čo som tým chcela povedať,“ uzavrela herečka. Priznala pritom, že hoci má od toho odstup, v kútiku duše ju to stále vie zabolieť a tak je rada, že má fanúšikov aj kolegov, ktorí ju vedia podporiť.

Kritika ďalej pokračuje

