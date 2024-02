Žena neverila vlastným očiam: Za toto si hotel, v ktorom sa ubytovala, účtoval šialený poplatok v hodnote 140 eur

Nie všetky hotely dodržiavajú hygienický štandard, na druhej strane, nie každý hosť sa správa tak, ako by sa patrilo. Žena, ktorá sa ubytovala v jednom z hotelov v New Yorku, ale ostala v šoku po tom, ako zistila, že si účtuje šialenú sumu za škvrny na uterákoch. Ak si hosť utrie do uteráka mejkap, čaká ho vysoký príplatok.

150 dolárov za uterák

Ako informuje Mail Online, žena, ktorá na TikToku vystupuje pod menom @annabrowniee, skritizovala vo videu hotel za to, že si za poškodenie malých uterákov účtuje šialenú čiastku. Ak si doň žena utrie tvár od mejkapu, naúčtujú jej za to príplatok vo výške 150 dolárov (v prepočte takmer 140 eur). Hotel ľudí upozorňuje, aby namiesto bielych uterákov použili na odstránenie mejkapu na to určené obrúsky.

Podľa Anny je to neuveriteľná drzosť a hotela sa pýta, či to myslí vážne. Dodáva, že nikde inde ešte niečo také nevidela. Video si pozreli už tisícky ľudí a Annino rozhorčenie rozdelilo ľudí na dva tábory. Niektorí boli rovnako šokovaní ako Anna. Ďalší vyjadrili obavy, že ak práčovňa nedokáže zbaviť uteráky maskary, aká čistá je asi posteľná bielizeň. Niektorí sa pýtali, či sa hotel nepomýlil a nechcel si účtovať len 1,50 namiesto 150 dolárov.

Ľudí to rozdelilo na dva tábory

Ľudia v komentároch poukázali aj na to, že niektoré hotely nechávajú v kúpeľni zámerne čierne obrúsky alebo uteráky špeciálne určené na mejkap namiesto toho, aby si účtovali nehorázne vysoké poplatky. Jedna zo žien napísala, že je estetička, a keďže má citlivú pokožku, nikdy by nepoužila obrúsky z hotela. Radšej by použila uterák a následne ho ukradla.

Ďalší poukázali na to, že vyprať mejkap z uterákov naozaj nie je ľahké. A ak niekomu nevyhovujú obrúsky, ktoré hotel núka, môže si so sebou priniesť svoje vlastné. Niektorí vyjadrili pochopenie, že sa hotel snaží ľudí takýmto spôsobom odstrašiť od poškodzovania uterákov.