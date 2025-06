Na Slovensku rastie nové nákupné centrum, hlavným nájomcom bude známy reťazec. Ďalší investor chce záhradníctvo aj Biedronku

Investície do nových maloobchodných jednotiek neobchádzajú ani menší oravský región okolo obce Zákamenné. Práve v tomto období sa začína s realizáciou nového nákupného centra, pričom v pláne sú aj ďalšie zaujímavé projekty.

Ako informoval portál MY Orava, investor V.H.N. si na realizáciu nového projektu vybral areál bývalej píly. V nej chce v blízkej dobe vybudovať nákupné centrum, ktoré by malo pozostávať z predajne veľkého obchodného reťazca a približne 3 – 4 ďalších, zatiaľ nešpecifikovaných maloobchodných jednotiek.

Hlavným nájomcom bude nemecký Lidl, o ktorom sa hovorilo už v júni minulého roka. Plocha predajne sa plánuje na zhruba 1 100 metrov štvorcových a termín otvorenia bude, pochopiteľne, závisieť od dokončenia výstavby developerom. Hovorkyňa spoločnosti Adriána Maštalircová potvrdila, že samozrejmosťou bude vysoký technický štandard vrátane LED technológií pri osvetlení, elektronických cenoviek či samoobslužných pokladníc.

Známy podnikateľ rokuje s Biedronkou

Podľa ďalších informácií, ktoré priniesol regionálny portál, sa zaujímavé plány črtajú aj v susednej obci Krušetnica. Podnikateľ Peter Triebeľ má v merku dva projekty – v rámci prvého by chcel vybudovať komplexné záhradnícke centrum. „Naše centrum bude ponúkať všetko pre poľnohospodárov, pestovateľov, chovateľov a domácich majstrov,“ uviedol pre MY Orava s tým, že územné konanie by chcel dotiahnuť v najbližších týždňoch.

Jeho druhý projekt by sa mal nachádzať na hranici so Zákamenným, pričom pôjde o dvojpodlažné obchodné centrum s viacerými prevádzkami. Na prízemí sa počíta s priestormi pre obchodné reťazce, prvé poschodie chce venovať fitnescentru. Ako prezradil, s potenciálnymi nájomcami už prebehli prvé rokovania a padlo aj meno Biedronky. „Rokoval som už s Biedronkou, veľmi sa im tá lokalita pozdávala,“ skonštatoval Triebeľ.

Diskontný reťazec je v Poľsku známy tým, že nemá problém s otváraním v menších regiónoch a na miestach, ktoré v plánoch najväčších hráčov nefigurujú. Zároveň, Orava je pre „lienku“ atraktívnou lokalitou aj z dôvodu, že ju miestni dobre poznajú z nákupov u našich severných susedov.

Triebeľ počíta s tým, že investícia by sa mohla vyšplhať na 4 milióny eur. Okrem neho má na Orave plány aj developer Mayflower Group, ktorý stojí napríklad za námestovskou galériou OC Slanica.