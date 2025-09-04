Vedci sú v šoku: Na európsku pláž vyplavilo niečo bizarné, záhadné útvary nazvali Neptúnovými guľami. Je to smutné

Oceány a moria v hlbinách ukrývajú veci, o akých sa nám ani nesnívalo. A z času na čas sa niečo dostane aj na pláž. Vedcov fascinujú bizarné útvary, takzvané Neptúnove gule.
Objavujú sa po búrkach
Ako informuje Mail Online, na prvý pohľad to vyzerá ako kokos. Alebo podľa niektorých možno ako niečo, čo na Zemi zanechala z nejakého dôvodu mimozemská civilizácia. Podivné gule, ktoré vyplavilo more v oblasti Stredozemného mora, vyvolávajú údiv u odborníkov, ale aj u laikov.
Niektoré z útvarov majú dokonalý guľovitý tvar, iné sú trochu pretiahnuté. Odborníci im dali pomenovanie „Neptúnove gule“, po rímskom bohovi mora, ktorý dokáže ovládať divoké búrky a vietor. Neptúnove gule sa často objavujú na pláži po búrkach.
Aj keď zatiaľ nie je možné s istotou povedať, čo to je, španielski vedci prišli s hypotézou. Myslia si, že ide o kompaktné zhluky morských tráv Posidonia oceanica (Neptúnova tráva). Trávy sú koreňmi uchytené o morské dno, no keď listy opadnú, vytvoria zvláštne sférické útvary. Žiaľ, zachytáva sa o ne odpad, vrátane plastov a zvyškov odhodených obalov.
Filter na odpad
Keď sa napokon dostanú na pláž, sú pripomienkou toho, kam až siaha deštrukcia spôsobená ľudskou rukou. Odborníci sa totiž nazdávajú, že práve zachytávanie sa tráv o plasty spôsobuje, že prichádzajú o listy. Navyše, na prvý pohľad to neraz badateľné nie je, no Neptúnove gule sú plné mikroplastov.
Žiaľ, Neptúnove gule môžu obsahovať aj zvyšky hygienických vložiek, tampónov a použitých vlhčených utierok, ktoré boli spláchnuté do toaliet. Tvar a usporiadanie morských tráv pod vodou z nich robí účinný filter a lapač plastov a iného odpadu v pobrežných oblastiach.
