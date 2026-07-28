Botanické okienko podľa Matice slovenskej: Vyschnutý ker nastriekali zelenou farbou, vysvetlili aj dôvod

Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno

Foto: Facebook/Progresívne Slovensko﻿

Nina Malovcová
Namiesto rýľov a lopát vzali do ruky farbu.

Matica slovenská sa postarala o netradičné „skrášlenie“ svojho areálu v Martine. Vyschnutý krušpán namiesto okamžitého odstránenia nechala natrieť zelenou farbou. Fotografie aj video sa začali rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, kde vyvolali množstvo otázok aj kritických reakcií. Inštitúcia vysvetľuje, že išlo len o dočasné riešenie pred Medzinárodným krajanským festivalom.

Na nezvyčajný zásah upozornili používatelia sociálnych sietí. Matica slovenská následne pre TV Markíza odmietla špekulácie, že by úprava súvisela s návštevou predsedu vlády Roberta Fica. Tvrdí, že cieľom bolo upraviť okolie areálu pred víkendovým podujatím.

Video obletelo internet, ľudia začali špekulovať

Video zverejnil instagramový profil janicask a krátko nato sa začalo šíriť aj na ďalších platformách pričom sa ho chytili aj členovia opozície. Na záberoch je vidieť pracovníka, ktorý pri živom plote používa zariadenie pripomínajúce postrekovač.

 

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Zo samotného videa síce nie je možné jednoznačne určiť, akú látku používa ani čo presne robí, mnohí používatelia však usúdili, že vyschnutý krušpán bol nastriekaný alebo natretý zelenou farbou, aby pôsobil živým dojmom. Práve to odštartovalo diskusiu, či úprava nesúvisí s návštevou premiéra Roberta Fica v Martine.

Matica: S návštevou premiéra to nemá nič spoločné

Matica slovenská tieto dohady odmieta. Podľa jej vyjadrenia premiér Robert Fico návštevu sídla Matice slovenskej vôbec nemá v programe. „Našou snahou bolo skrášliť okolie areálu počas konania festivalu. Keďže z časových aj finančných dôvodov nebolo možné zabezpečiť novú výsadbu ešte pred jeho začiatkom, pristúpilo sa k tomuto dočasnému riešeniu,“ uviedol technický úsek Matice slovenskej pre TV Markíza.

Inštitúcia zároveň vysvetlila, že krušpán bol už predtým vyschnutý a počítalo sa s jeho odstránením.

Pamiatkari odporučili novú výsadbu, dočasné riešenie stálo 300 eur

Matica slovenská tvrdí, že ešte pred vyschnutím kra prijala opatrenia, ktoré ho mali zachrániť, tie však neuspeli. Následne podľa jej slov postup konzultovala s Pamiatkovým úradom. Ten odporučil vyschnutý krušpán odstrániť a následne vysadiť nový. Voči dočasnému riešeniu však podľa Matice nevzniesol námietky.

Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno
Foto: Facebook/Progresívne Slovensko

Rozhodnutie o natretí krušpánu prijali pracovníci technického úseku. Hovorkyňa Matice slovenskej Laura Hancová pre TV Markíza uviedla, že toto dočasné riešenie stálo 300 eur. Na situáciu zareagovalo aj hnutie Progresívne Slovensko. Na sociálnej sieti zverejnilo príspevok: „Väčší bizár dnes neuvidíte. Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno. Robí maliar Kamenický nadčasy?“

Nie je to jediná netradičná úprava, ktorá vyvolala diskusiu

Natretý krušpán nie je jedinou úpravou verejného priestoru, ktorá v tomto roku vyvolala rozsiahlu diskusiu. Začiatkom júla sa pozornosť sústredila aj na múr pri budúcom sídle Ministerstva obrany SR pri bratislavskej Kukurici. Ten sa dostal do centra pozornosti pre imitáciu tehlového muriva vytvorenú z omietky, ktorú následne namaľovali tak, aby pripomínala pôvodné tehly.

Ako sme vás už informovali, ešte pred jeho dokončením rekonštrukcie museli robotníci začať opravovať prvé chybne vyhotovené časti múru. Na stavbe pribudla plechová zástena, za ktorou pracovníci obíjali úseky označené ako nedostatočne zhotovené. Ministerstvo obrany SR uviedlo, že rekonštrukcia bola v tom čase stále v procese a priebežná kontrola kvality aj prípadné opravy sú bežnou súčasťou stavebných prác.

Múr pri kukurici
Foto: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

Pozornosť vyvolal aj použitý materiál. Viacerí stavební odborníci upozornili, že na vytvorenie reliéfu imitujúceho tehly bolo použité cementové lepidlo určené na obklady a dlažby, ktoré podľa nich nemusí byť na takýto spôsob využitia vhodné.

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