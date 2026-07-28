Trojročný chlapec sa stratil v kukuričnom poli na východe Slovenska. Hľadajú ho už druhý deň

Zábery z pátrania po malom chlapcovi

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Roland Brožkovič
TASR
Malý chlapec zmizol v kukurici.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Policajti v súčasnosti vykonávajú rozsiahlu pátraciu akciu v obci Huncovce po trojročnom chlapčekovi, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený,“ uviedla polícia.

Ak občania spozorovali osamotené malé dieťa alebo majú informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, treba kontaktovať políciu na čísle 158. Polícia neskôr spresnila, že do pátracej akcie bol nasadený aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou, Pátrací tím Východ, ako aj dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad.

Zábery z pátrania po malom chlapcovi
Foto: TASR – Adriána Hudecová

„Využívame všetky dostupné sily a prostriedky ako vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou, dobrovoľnický kynologický a pátrací tím a to s jediným cieľom: nájsť maloletú osobu,“ dodala polícia.

So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Hľadaný chlapec sa tam mohol ukryť.

Pátrajú aj po mužovi z Bratislavy

Polícia pátra aj po nezvestnom 68-ročnom Dušanovi Antalovi z Bratislavy, ktorý prechodne býva vo Svite v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nezvestný je od 16. júla, kedy odišiel vlakom z Popradu do Bratislavy, odkiaľ sa mal vrátiť späť na ubytovňu vo Svite.

„Do dnešného dňa sa nevrátil a nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho mobilný telefón je nedostupný. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestného muža nepodarilo vypátrať,“ uviedla Ligdayová.b Hľadaný muž je vysoký 170 centimetrov, chudej postavy, má zelenohnedé oči, krátke šedivé vlasy, krátke šedivé fúzy a bradu. Naposledy mal obuté béžové botasky. Nezvestný muž kríva na pravú nohu, a preto používa francúzsku barlu sivej farby.

„Akékoľvek poznatky k nezvestnému Dušanovi oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom našej FB stránky Policajného zboru,“ dodáva Ligdayová.

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