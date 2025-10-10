Politológ Řádek v 1 na 1: Fico je tu vďaka Matovičovi. Ak by som konšpiroval, Matoviča a Sulíka platí Fico

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz politológ Miroslav Řádek.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou. 

Minister investícií, Samuel Migaľ, obvinil prezidenta Petra Pellegriniho, že má diabolský plán povaliť vládu Roberta Fica a dosadiť si úradnícku vládu. Politológ Miroslav Řádek tento scenár nevidí reálne. Migaľ neprišiel so žiadnymi relevantnými dôkazmi. Politológ zároveň doplnil, že prezident by úradníckou vládou nič nezískal, naopak, ohrozil by svoje pôsobenie v Prezidentskom paláci ďalšie volebné obdobie.

Karolína Piliarová sa svojho hosťa pýtala aj na prieskumy volebných preferencií po hlasovaní o novele ústavy. Smer-SD v prieskumoch stratil, žiadne vykosťovanie KDH sa po prijatí novely ústavy nedeje. Naopak, je to práve strana Smer, ktorá stráca svojich voličov v prospech Republiky.

Moderátorka so svojím hosťom diskutovala aj o českých parlamentných voľbách. Politológ Řádek nepredpokladá zmenu smeru Česka. Zatiaľ sa ukazuje proeurópske smerovanie Andreja Babiša, ktorý vidí svojich kľúčových partnerov na Západe. Politológ zároveň očakáva zlepšenie vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Otázne je, nakoľko bude nová česká vláda stabilná, keďže kľúčoví partneri Babiša, predovšetkým SPD, chcú z Európskej únie vystupovať.  

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom, politológom Miroslavom Řádkom, v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

