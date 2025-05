Politika po slovensky: Pročko označil počas rokovania voličov SNS za vymletých, Danko si svojou odpoveďou vyslúžil potlesk

V parlamente sa opäť raz nehovorilo o zákonoch, ale o tom, kto je „vymletý“ a kto šíri „proruský“ naratív. Aj druhé rokovanie parlamentu za sebou ukázalo, že rozpravy medzi koalíciou a opozíciou môžu ľahko prerásť do osobných výpadov.

Tentoraz si pred kamerami nebrali servítku pred ústa poslanec Jozef Pročko z hnutia Slovensko a podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Slovné výmeny medzi dvojicou zneli ako z komentárovej sekcie online fóra, len s tým rozdielom, že sa odohrávali naživo.

Konflikt v priamom prenose

Napätý moment si z rokovania vystrihla a zverejnila priamo na svojich sociálnych sieťach Slovenská národná strana. Vo videu je zachytené, ako Andrej Danko vstupuje do prejavu Jozefa Pročka a neskôr ho napomína. „Opäť som musel ukľudniť pána Pročka…“ doplnil Danko k zverejnenému záznamu.

Pročko: Voliči SNS sú vymletí a proruskí

Jozef Pročko počas svojho vystúpenia parafrázoval vyjadrenia, ktoré podľa neho kolujú na sociálnych sieťach: „Je to smutné, že… úplne takí tí dezoláti, inak to neviem nazvať, budú rozprávať že ‚Lajnová, skorumpovaná a západ a Merz a tí Nemci a že padneme na kolená, aké to tu bude strašné…'“ Napätie však vygradovalo, keď sa Pročko pustil priamo do voličov SNS: „Voliči SNS sú naozaj z 90 percent podľa mňa proruskí a vymletí. (…) Takže ak niekto tu ide rozprávať o tom, že ‚Sovietsky zväz je dobrý a… nemecká fašistka je zlá’…“

Danko ho prerušil

Andrej Danko ho následne prerušil a upozornil, aby sa podobné výroky neopakovali.

Keď Pročko reagoval zvýšeným hlasom, Danko poznamenal: „Čo rozprávam? Že ste vymletý?“ V ďalšom vstupe podpredseda parlamentu ironicky dodal: „Ešte raz, pán Pročko. Možno ste vymletý… že občas to tak vyzerá, ale neurážajte nás. A poprosím vás o jednu vec, Sovietsky zväz už neexistuje, či?“ Jeho posledné slová v sále sprevádzal potlesk.