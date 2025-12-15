Podpis mal byť falošný, vinník sa nenašiel: Fico hovorí o spornom trestnom oznámení na Kaliňáka, žiada vysvetlenia

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko mal v minulosti sfalšovať zápisnicu o podaní trestného oznámenia na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), spísať ju mal s Ľubošom Vargom.
Vargovým obhajcom bol vtedy advokát Marek Para, ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Špirka, pretože Varga popieral obsah trestného oznámenia na Kaliňáka. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).
Otázky smerom ku Generálnej prokuratúre
Chce vedieť, čo s tým ide Generálna prokuratúra SR robiť, keďže Špirko tam aktuálne pôsobí. „Došlo k stretnutiu medzi prokurátorom špeciálnej prokuratúry pánom Špirkom a obvineným Vargom a vznikla nejaká zápisnica o podaní trestného oznámenia proti Robertovi Kaliňákovi a ďalším osobám, kde padali mimoriadne vážne obvinenia, že minister vnútra sa mal dopustiť závažnej trestnej činnosti, legalizácie korupcie,“ priblížil Fico.
Varga podľa neho potom popieral, že by trestné oznámenie na Kaliňáka podpísal. Fico tvrdí, že prípad sa začal vyšetrovať, Špirko bol stíhaný a následne bolo stíhanie zrušené. Disciplinárne stíhanie Špirka nakoniec podľa premiéra preukázalo, že sa nič nestalo. „Konštatovalo sa, že síce je podpis falošný, ale nie je celkom zrejmé, kto to podpísal, či to podpísal pán Špirko falošne, alebo to podpísal niekto iný,“ podotkol.
Väzba advokáta a rozhodnutie prokuratúry
Predseda vlády pripomenul, že Para sa za trestné oznámenie na Špirka dostal do väzby, kde bol niekoľko týždňov. „Po roku a pol generálna prokuratúra vydáva právoplatné rozhodnutie, že trestné stíhanie je zastavené. Lebo klamal Špirko a klamali už notoricky známi kajúcnici,“ skonštatoval.
Špirko v minulosti pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, napríklad podnikateľov Salmanovcov. Je známy z kauzy daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, keď podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka.
Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie. Varga to však poprel a tvrdil, že trestné oznámenie spísal pod nátlakom a jeho podpis na ňom je sfalšovaný.
