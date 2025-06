Podelila sa o originálny záber Maxíka. Adela Vinczeová pobavila fanúšikov vtipnou fotografiou, ktorá každého rozosmeje

Je múdra a v hlave to má usporiadané. Nielenže mnohí súhlasia s jej tvrdeniami a názormi na určité veci v živote, ale milujú aj jej zmysel pre humor. Práve tým sa stala známou a možno povedať, že má dar zareagovať pohotovo a zakaždým s jemným žartom, ktorý pobaví. Aj pred pár dňami sa obľúbenej moderátorke podaril husársky kúsok, ktorý zabavil fanúšikov na sociálnej sieti. Zverejnila totiž zaujímavú fotografiu k Medzinárodnému dňu otcov, ktorá je zárukou, že zlepší náladu aj tým, ktorí sa nemajú práve najlepšie.

Zakaždým je svojská, výrečná a pozná odpoveď snáď na všetko. Aj na témy, ktoré sú na Slovensku tabu a málo sa o nich hovorí. Ona však nemá problém vyjadriť to, čo si myslí, pričom jej názory sú inteligentné. V spojení s jemnou irónou a vtipom ju rád počúva hádam každý. Humor nestratila Adela Vinczeová ani vtedy, keď do jej života prišla veľká zmena, ktorá so sebou priniesla viac povinností. Aj v tejto dobe, keď je už mamičkou, sa nebráni úsmevným momentom, pričom jeden z nich si prichystala pre svojich priaznivcov na Instagrame.

Zverejnila zaujímavú koláž

Hoci Maxíkov príchod do rodiny zmenil určitým spôsobom vzťah medzi Adelou a Viktorom, ustáli to, keďže sa vedia dohodnúť, a hlavne je to v ich vzťahu o komunikácii a rešpekte. Aj keď im pribudli starosti, sú to milé a radostné povinnosti, ktoré rozhodne neubrali na ich úsmeve. Adela to najnovšie ukázala pred pár dňami na svojom Instagrame, kde sa podelila s fanúšikmi o vtipný záber.

Fotografia zachytáva jej manžela Viktora Vinczeho, ako si dáva šlofíka spolu s Maxíkom, ktorý leží na ňom. Tvár malého šidielka však nie je vidieť. Adela sa postarala o zábavnú koláž a namiesto Maxíkovej tváre dala tvár svojho otca Jozefa Banáša. Aby to však nebolo len o žartovaní, pridala popisok, v ktorom zdôrazňuje, aké sú pre ňu tieto tri osoby veľmi dôležité.

„Moji dvaja obľúbení otcovia vo vkusnej koláži. Ľúbim vás! Každého inak, každému za iné vďačím, každý je mi inou výzvou, každý ste iný, a tak ste v mnohom podobní,“ napísala serióznejšie slová k vtipnej fotografii a tým dokázala, ako veľa pre ňu títo muži v jej živote znamenajú.