Adela Vinczeová priznala, že Maxík zmenil jej vzťah s Viktorom. Prezradila recept, ktorý zachráni mnoho vzťahov

Sú zohratý a silný pár, ktorý si v živote preskákal už všeličím. Ale zdá sa, že ich nič nedokáže zlomiť. U oboch totiž prevláda láska v kombinácii s racionálnym uvažovaním, vďaka čomu si poradia aj s takými vecami, ktoré by boli pre mnohé iné páry kameňom úrazu a dokonca dôvodom na rozchod. Oni však idú ďalej a prijímajú všetko, čo im na ich ceste sám život prinesie. Zmierili sa s Viktorovou neplodnosťou, adopčným procesom, ktorý trval približne 2 roky, a tiež s príchodom Maxíka do rodiny.

Každá dvojica by súhlasila, že ten malý rozkošný uzlíček radosti, ktorý príde do rodiny, istým spôsobom zmení jej fungovanie. Dotklo sa to aj Viktora Vinczeho a Adely Vinczeovej, ktorá o tom prehovorila v podcaste Ľudskosť portálu SME. Už je to nejaký čas, čo majú adoptívneho synčeka Maxíka doma, takže majú zavedený určitý režim, ktorý sa im osvedčil. Napriek tomu známa moderátorka priznáva, že ich vzťah si po tom, ako sa stali rodičmi, prešiel určitou zmenou.

Oddelený spánok

Aj keď to ich vzťah podľa jej slov pretransformovalo, pomohla im jedna vec. „Máme menej času na seba, každý sám na seba a potom vzájomne na seba. A to, čo nás, myslím si, drží pri tom, že nám to ten vzťah nekazí, je, že sme si toho vedomí,“ prezradila Adela a pokračovala, že aj keď je veľmi unavená a ide spať do inej izby, zvykne prísť za Viktorom a objať ho. Jednoducho si dávajú navzájom najavo pocit blízkosti a podporujú sa aj v krízach, ktorými si v živote prechádzajú.

Ako bolo spomenuté, moderátorka odpočíva s Maxíkom v jednej miestnosti a Viktor v druhej. Neprežívajú to a neberú to tak, že je to medzi nimi zlé. Kým iné páry to zaskočí, oni túto skutočnosť vnímajú s nadhľadom. „Ja spím s Maxíkom a to naša posteľ už nezvláda. Viktor spí v druhej izbe, pričom niekedy sa aj vymeníme. A to teraz neznamená, že sa nám ten vzťah rúca, len sa mení, lebo niekedy mám pocit, že sa toho ľudia zľaknú, že my už spolu ani nespíme v jednej posteli. Keď si už z toho začneme robiť také stigmy, tak si len treba povedať, že máme aj iné priestory, kde môžeme byť spolu,“ uviedla moderátorka.

Adela ozrejmila, že spanie s dieťaťom jej odporučili v rámci adopčného procesu. „A teraz nechcem vynášať nejaké súdy, lebo mám kamarátky, ktoré odstavili deti z postele po polroku. Je to vyplývajúce aj z odborného poradenstva, pretože to puto, vzťahovú väzbu je dôležité živiť, kde sa dá. A ten spánok v noci a vnímanie, že tam ten blízky človek je, to dieťa potrebuje. Dokonca niektorí odborníci hovoria, že spať s dieťaťom do jeho 7 rokov je zdravé, pretože, aby sa zdravo odpojilo, musí sa zdravo pripojiť,“ poznamenala.

