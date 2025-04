Adela Vinczeová priznala, že odkedy má Maxíka, je to náročnejšie. Rieši veľkú dilemu, ktorá sa týka aj iných matiek

Hoci obľúbená moderátorka a kapitánka súťažného tímu v relácii Milujem Slovensko chodieva pravidelne na preventívne prehliadky, pred vyše mesiacom priznala, že patrí do rizikovej skupiny žien na vznik osteoporózy. Napriek tomu je však relatívne zdravá, alkohol pije málokedy a chodieva do posilňovne približne dvakrát či trikrát do týždňa. Robí maximum preto, aby dlho žila, hoci občas spraví menší krok vedľa, čo sa týka výživy, odkedy má vedľa seba svoj malý uzlíček radosti.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Známa osobnosť Adela Vinczeová nezvykne príliš zhrešiť, ak sa neráta fakt, že býva príliš dlho hore alebo si raz za čas na nejakom žúre dopraje pohárik tvrdého alkoholu. Dáva pozor, aby sa jej nič nestalo, hoci ju mierne zarazila správa od lekára, ktorý jej oznámil, že má osteopéniu, predštádium osteoporózy, teda ochorenia kostí. Nie je to však nič strašné a dá sa s tým niečo robiť. Ako však priznala v podcaste Konzultačné hodiny s vedcom Milanom Sedliakom, dnes už starostlivosť o seba posunula na druhú koľaj.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Nie je to jednoduché

Čo sa týka zdravia, je obozretná, aj keď trošku poľavila, odkedy jej pribudli materské povinnosti. Je úplne prirodzené, že ak do rodiny príde nový prírastok, už to nie je len o mame a otcovi. Nastanú určité zmeny a na prvom mieste je starostlivosť o dieťa a až potom o seba. Adela vyšla s pravdou von, že odkedy má Maxíka, je o niečo náročnejšie postarať sa o seba aj oňho.

„Je to práve náročnejšie v tom, a je to aj jeden z tých prehreškov, že som niekedy schopná vynechať obed, keď sa necítim hladná. Lebo niekedy jeme preto, že je 12:30 a treba. A ja nie som hladná a poviem si, že si dám neskôr, a som s tým ok,“ priznala moderátorka a doplnila, že pri Maxíkovi musí dodržiavať nejaké časové pravidlá, a tiež, aby to jedlo nebolo hocičo. Miestami je však z toho zmätená, čo svojmu adoptívnemu synčekovi dať na tanier, keďže mu chce aj po výživovej stránke dopriať to najlepšie.

Zmätok v tom, čo je dobré