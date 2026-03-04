Pod povrchom sa skrýva 12-tisíc rokov stará voda, môže chrániť pred nevyliečiteľnou chorobou. Vedci našli súvis

Do akej miery súvisí to, čím zásobujeme naše telo, s chorobami, ktoré ho postihnú? Nové vedecké zistenie hovorí o možnej spojitosti medzi starobylými vodnými zdrojmi a nižším výskytom Parkinsovovej choroby. Dôvodom však nie je samotný pôvod vody, ale jej znečistenie.
Pravdepodobne ste už počuli veľa o tom, prečo ultraspracované potraviny ohrozujú naše zdravie. Ako ho ale môže ovplyvňovať voda, ktorú pijeme? Podľa novej pozorovacej štúdie odprezentovanej na 78. výročnom zasadnutí Americkej akadémiu neurológie môže existovať prepojenie medzi vodou napájanou ľadovcami starými niekoľko tisíc rokov a nižším vznikom Parkinsonovej choroby, informoval vedecký portál IFL Science, ktorý obrazne píše, že by „mohla pred ním chrániť“.
Škodlivé látky sa do nej nemali ako dostať
Parkinsonova choroba je chronické ochorenie, ktoré ovplyvňuje pohyb a neexistuje na ňu liek. Vedci z Barrow Neurological Institute v Arizone vychádzali z údajov 12-tisíc pacientov, ktorým bolo diagnostikované toto ochorenie, a až z 1,2 milióna kontrolných pacientov. Mali spoločné to, že bývali neďaleko od miesta odberu vzoriek vody.
Okrem iného skúmali vek pozemnej vody a hľadali akúkoľvek kontamináciu. Zistili, že niektoré vzorky tvorila novšia podzemná voda tvorená zo zrážok spred približne 70 rokmi, a práve tá obsahovala viac toxických látok ako staršia podzemná voda. A predpokladá sa, že vystavenie sa určitým typom takýchto látok môže mať súvis so vznikom Parkinsonovej choroby.
Spomedzi 12-tisíc pacientov, ktorí boli predmetom štúdie, len 515 požívalo vodu, ktorá pochádzala z hydrologického kolektora (podzemnej vrstvy hornín a sedimentov nasiaknutých vodou) ľadovcového pôvodu. Takáto voda nebola kontaminovaná moderným znečistením z povrchu, pretože jej zásoby sa začali tvoriť na konci doby ľadovej, čo bolo asi pred 12-tisíc rokmi.
Ide o zaujímavé pozorovanie, ktoré potrebuje ďalší výskum
Vedci priznávajú, že k tejto téme je potrebný ďalší výskum, no zistenie, že zdravie mozgu a podzemná voda môžu spolu súvisieť, je nepochybne fascinujúce. A je tiež nutné dodať, že starší zdroj vody, ktorú pijeme, automaticky neznamená, že je zdravšia ako voda zo zásob spred pár desiatok rokov. Ovplyvňovať ju môžu aj ďalšie faktory.
