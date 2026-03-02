Ak by vypukla 3. svetová vojna, ujsť treba sem: Máme zoznam najviac bezpečných krajín

3. svetová vojna

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Ktoré krajiny by boli v prípade vážneho globálneho konfliktu najbezpečnejšími miestami na úkryt a prečkanie vojny?

Prvou bezpečnou lokalitou v prípade vojny je Antarktída. Tento kontinent, ležiaci na najjužnejšom cípe našej planéty, nikdy nezažil vojnu a pravdepodobne by ju nezažil ani počas väčšieho svetového konfliktu v dohľadnej budúcnosti. Napriek extrémnym podmienkam – ľadu, mrazu a nehostinnému prostrediu – je považovaný za jednu z „najbezpečnejších“ lokalít na svete.

Samozrejme, Antarktída sa môže objaviť v zozname bezpečných lokalít v prípade vojny, no prakticky je neobývateľná.

Napriek tomu existuje množstvo krajín, ktoré by sa potenciálnemu konfliktu mohli vyhnúť alebo by dokázali prežiť vďaka bohatým prírodným zdrojom a potravinám, pričom obývateľné sú. Kompletný zoznam takýchto miest zverejnil portál Metro.

Island, Nový Zéland a Švajčiarsko

Ďalšou relatívne bezpečnou krajinou je Island. Ostrov má reputáciu jednej z najmierumilovnejších krajín na svete. Nikdy sa nezúčastnil vojny ani invázie.

Aj keď dnes podporuje Ukrajinu formou financií a menšieho dovozu, pravdepodobne by sa dokázal vyhnúť väčším konfliktom v Európe. Jeho odľahlá poloha nasvedčuje tomu, že by mohol byť postihnutý následkami rozsiahlych útokov na pevnine len okrajovo.

Nový Zéland
Nový Zéland, ilustračná foto: Unsplash

Podobne bezpečný je aj Nový Zéland, ktorý sa umiestnil v Globálnom indexe mieru na treťom mieste (na prvom mieste je Island, na druhom Írsko). Vo väčšine konfliktov zaujal neutrálny postoj a je málo pravdepodobné, že by sa stal cieľom útokov, dokonca ani v prípade väčších konfrontácií medzi Západom a Ruskom.

Nezabúdajme ani na Švajčiarsko. Krajina je známa svojou politickou neutralitou, ktorú si zachovala aj počas druhej svetovej vojny. Hornatý terén, vnútrozemská poloha a rozsiahle protiatómové kryty zvyšujú jej bezpečnosť. Okrem toho Švajčiarsko neposkytlo vojenskú pomoc Ukrajine, čím sa vyhlo vnímaniu ako nepriateľský štát zo strany Východu.

Indonézia, Tuvalu a Argentína

