Kvíz: Mohol by si ísť do vedomostnej súťaže? Už 1. otázka rozplače 70 % Slovákov

Všeobecné vzdelanie nezávisí od toho, ako dobre rozumieš jedinej oblasti. Rozhodujúca je najmä šírka tvojho záberu. O koľkých veciach máš aspoň základné vedomosti?
Možno si špičkový právnik, ktorý sa nikdy nezaujímal o matematiku, alebo vášnivý automobilový fanúšik, ktorému je úplne vzdialená opera. A možno by si si nebol istý ani tým, ako správne podpísať kúpnu zmluvu na byt.
V dnešnom kvíze si preveríme tvoje všeobecné znalosti naprieč desiatimi rôznymi oblasťami – od geografie a politiky cez medicínu až po krajiny, v ktorých zaplatíš eurom. Na konci zistíš, či máš nadpriemerný prehľad o svete, alebo by si si mal trochu rozšíriť obzory. Koľko bodov získaš ty?
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