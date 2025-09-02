Tieto potraviny nekonzumujte: Mnohí ich však jedia takmer každý deň. Zvyšujú riziko predčasnej smrti

Ultraspracované potraviny tvoria veľkú časť jedálnička mnohých ľudí, z hľadiska dlhovekosti sú však najhoršie, pretože výrazne ohrozujú zdravie. Odborníci preto identifikovali zložky týchto potravín.
Utraspracované potraviny sú len polotovary, ako napríklad aj pomarančový džús, ochutený nízkotučný jogurt bez cukru či dokonca krájaný chlieb, zmrzlina alebo klobása.
Nedávna rozsiahla štúdia od nemeckých výskumníkov, ktorá sledovala viac ako 180-tisíc ľudí, pričom priemerný vek bol 57 rokov, odhalila 12 konkrétnych zložiek, ktoré boli najviac spojené so zvýšeným rizikom predčasného úmrtia, píše Mail Online. Tieto prísady sa nachádzajú v produktoch, ktoré väčšina ľudí bežne konzumuje, no ich dosah na organizmus je znepokojivý.
Tieto potraviny sú podľa odborníkov najhoršie
Medzi najškodlivejšie látky patrili napríklad glutamát a ribonukleotidy, ktoré sa používajú na zvýraznenie chuti, ale aj umelé sladidlá ako sacharín či sukralóza, ktoré sú síce považované za „diétnu“ alternatívu cukru, no výskum ukazuje, že sú rovnako, ak nie ešte viac škodlivé.
Tento zoznam pokračuje rôznymi druhmi rafinovaných cukrov, ako fruktóza, laktóza, maltodextrín či invertovaný cukor. Tieto cukry sa nachádzajú všade – v pečive, omáčkach, sladených nápojoch a dokonca aj v „zdravých“ raňajkových cereáliách.
Zaujímavé však je, že želírujúce látky, ako napríklad želatína, boli spojené s nižším rizikom predčasného úmrtia, čo naznačuje, že nie všetky zložky v ultraspracovaných potravinách sú automaticky zlé. Rovnako sa nepotvrdil negatívny vplyv modifikovaných olejov, proteínov či vlákniny.
Z tohto výskumu vyplýva, že by sme sa mali vyhýbať ultraspracovaným potravinám, pretože sú spojené s vyšším rizikom zdravotných komplikácií, vrátane obezity, srdcovocievnych chorôb, cukrovky 2. typu či niektorých druhov rakoviny. Preto ak chcete žiť dlhšie, mali by ste podľa odborníkov obmedziť konzumáciu potravín, ktoré majú dlhý zoznam zložiek, ktoré nepoznáte.
