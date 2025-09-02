Tieto potraviny nekonzumujte: Mnohí ich však jedia takmer každý deň. Zvyšujú riziko predčasnej smrti

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Čo ste dnes jedli?

Ultraspracované potraviny tvoria veľkú časť jedálnička mnohých ľudí, z hľadiska dlhovekosti sú však najhoršie, pretože výrazne ohrozujú zdravie. Odborníci preto identifikovali zložky týchto potravín. 

Utraspracované potraviny sú len polotovary, ako napríklad aj pomarančový džús, ochutený nízkotučný jogurt bez cukru či dokonca krájaný chlieb, zmrzlina alebo klobása.

Nedávna rozsiahla štúdia od nemeckých výskumníkov, ktorá sledovala viac ako 180-tisíc ľudí, pričom priemerný vek bol 57 rokov, odhalila 12 konkrétnych zložiek, ktoré boli najviac spojené so zvýšeným rizikom predčasného úmrtia, píše Mail Online. Tieto prísady sa nachádzajú v produktoch, ktoré väčšina ľudí bežne konzumuje, no ich dosah na organizmus je znepokojivý.

Tieto potraviny sú podľa odborníkov najhoršie

Medzi najškodlivejšie látky patrili napríklad glutamát a ribonukleotidy, ktoré sa používajú na zvýraznenie chuti, ale aj umelé sladidlá ako sacharín či sukralóza, ktoré sú síce považované za „diétnu“ alternatívu cukru, no výskum ukazuje, že sú rovnako, ak nie ešte viac škodlivé.

Tento zoznam pokračuje rôznymi druhmi rafinovaných cukrov, ako fruktóza, laktóza, maltodextrín či invertovaný cukor. Tieto cukry sa nachádzajú všade – v pečive, omáčkach, sladených nápojoch a dokonca aj v „zdravých“ raňajkových cereáliách.

Ilustračné foto: Freepik

Zaujímavé však je, že želírujúce látky, ako napríklad želatína, boli spojené s nižším rizikom predčasného úmrtia, čo naznačuje, že nie všetky zložky v ultraspracovaných potravinách sú automaticky zlé. Rovnako sa nepotvrdil negatívny vplyv modifikovaných olejov, proteínov či vlákniny.

Z tohto výskumu vyplýva, že by sme sa mali vyhýbať ultraspracovaným potravinám, pretože sú spojené s vyšším rizikom zdravotných komplikácií, vrátane obezity, srdcovocievnych chorôb, cukrovky 2. typu či niektorých druhov rakoviny. Preto ak chcete žiť dlhšie, mali by ste podľa odborníkov obmedziť konzumáciu potravín, ktoré majú dlhý zoznam zložiek, ktoré nepoznáte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbená krajina Slovákov, s ktorou susedíme, sa umiestnila v unikátnom rebríčku: Jej tajomstvo by sme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac