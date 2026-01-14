Počasie urobí otočku: Oteplí sa, so snehom sa lúčiť nemusíte. Vieme, kedy zmena udrie naplno, začne odmäk

Na viacerých miestach Slovenska stále leží súvislá snehová pokrývka, ktorá sa po nedávnych vlnách sneženia začína postupne topiť. Tento proces však nebude rýchly ani výrazný. Počasie totiž ovplyvňuje inverzia, ktorá nad naším územím zotrvá minimálne do víkendu a bude brzdiť výraznejšie oteplenie.
Ako sme vás včera informovali o aktuálnom vývoji, zimné počasie spôsobilo v posledné dni jedny z najvážnejších komplikácií tejto zimy a na niektorých miestach aj za niekoľko uplynulých rokov. Problémy nemali len cesty, ale odstavené bolo aj letisko.
Situáciu, ktorá prinútila aj ministra dopravy podať pomocnú ruku, zhoršovalo intenzívne sneženie, pre ktoré viaceré okresy vyhlásili kalamitný stupeň, no ešte vážnejšie problémy nastali na západe Slovenska, kde sa objavil nebezpečný mrznúci dážď.
Inverzia udrží teplejší vzduch vo výške
Podľa meteorológov z portálu iMeteo práve mrznúci dážď spôsobil kolaps dopravy a na niekoľko hodín úplne ochromil aj leteckú dopravu. Letiská v Bratislave a vo Viedni tak museli byť dočasne uzatvorené. Príčinou bola špecifická situácia v atmosfére, keď do vyšších vrstiev prúdil teplý vzduch, zatiaľ čo pri zemi sa udržal chladný vzduch, ideálne podmienky na vznik poľadovice.
Teplý vzduch bude nad Slovensko prúdiť minimálne do konca týždňa, prevažne od západu. Zároveň sa však nad východnou Európou udržiava rozsiahla oblasť studeného vzduchu. Kombinácia týchto faktorov vedie k vytvoreniu výraznej inverznej vrstvy, ktorá bráni premiešavaniu vzduchu.
Výsledkom je, že teplejší a vlhší vzduch zostáva vo vyšších vrstvách atmosféry, zatiaľ čo pri zemi pretrváva chlad. Denné teploty sa tak budú pri oblačnom počasí pohybovať len okolo bodu mrazu. Maximá by mali dosahovať približne od -1 °C do +4 °C, pričom o niečo teplejšie môže byť najmä na severe, kde sa inverzia miestami naruší. Odmäk síce nastane, no bude len slabý. Sneh sa preto bude topiť pomaly a na mnohých miestach pretrvá aj v ďalších dňoch.
Dnešná predpoveď počasia
Situáciu dnes ovplyvňuje okraj rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad západnou, strednou a severnou Európou spolu s priľahlým Atlantikom. Ako uvádza vo svojej predpovedi Slovenský hydrometeorologický ústav, vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám od juhozápadu až západu prúdi teplý vzduch, ktorý však zostáva nad chladnejšou prízemnou vrstvou.
Počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené, miestami sa môže prechodne zmenšiť oblačnosť a lokálne sa očakáva hmla. Ojedinele sa môže vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď, miestami aj mrznúci, na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Meteorológovia zároveň upozorňujú na zvýšené riziko tvorby poľadovice.
Najvyššia denná teplota dosiahne -5 °C až 0 °C, na západe a severe môže ojedinele vystúpiť na 0 °C až 4 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude teplota pohybovať okolo 3 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo žiadny, na juhozápade, v Honte a miestami na Zemplíne môže fúkať východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km h. K večeru sa vo vysokých polohách očakáva silný vietor až víchrica. Predpokladané množstvo zrážok nepresiahne 1 mm.
Na celom území Slovenska platia v stredu výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Najmä na severe zároveň platia výstrahy pred vetrom na horách.
So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h.
Na prelome týždňov sa môže opäť ochladiť
Zmena počasia by mohla prísť na prelome týždňov. Prúdenie teplejšieho vzduchu by sa malo oslabiť a postupne nahradiť chladnejším vzduchom, ktorý sa už teraz nachádza tesne za našimi hranicami. Koncom týždňa by mohol opäť zasiahnuť aj územie Slovenska.
Očakáva sa mierne ochladenie a zároveň rozrušenie inverznej vrstvy, čo by mohlo priniesť viac slnečných lúčov. Výraznejšie sa však ochladí najmä v noci, keď môžu teploty klesať citeľnejšie pod nulu. Sneženie sa zatiaľ neočakáva, no zimné podmienky sa z nášho územia ešte úplne nevytratia.
Nahlásiť chybu v článku