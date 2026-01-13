Neodletíte, bratislavské letisko je uzatvorené: Vedenie rieši krízovú situáciu, zasadá kalamitný štáb

Aktualizácia o 8:45 – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) je pre nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe do 11.15 h uzatvorené.
Pôvodný článok – Dosahy nevhodného počasia najnovšie pocítilo aj naše najväčšie letisko. Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika dnes zasadá krízový štáb a letisko museli uzavrieť. Môžu za to nevhodné podmienky.
„Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na vzletovo-pristávacej dráhe bude letisko do 9.15 h uzatvorené. V ranných hodinách preto očakávame meškania letov. Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska,“ informuje letisko na sociálnej sieti.
Cestujúcim odporučili sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch.
