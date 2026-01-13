Minister dopravy odhŕňal cesty: Ráž sa po Bratislave vozil ako cestár. Vybral si zaujímavý deň

Politici spravia takmer čokoľvek, aby si získali priazeň voličov a v poslednom čase sú naozaj originálni. Verejnosť najnovšie zaujal minister dopravy Jozef Ráž, ktorý dnes zverejnil video o tom, ako v cestárskom aute odhŕňa ulice Bratislavy.
„Som tu dnes ráno s vodičom Jurom, ktorý na sypači, na patrole, odhrabáva a solí. Prešli sme už Prístavný most a Most Lanfranconi a vraciame sa po Prístavnom moste. Odhŕňame diaľnice, je už tesne pred šiestou,“ hovorí vo videu Ráž. Dodal, že všetka technika je vonku a cestári robia maximum.
Ľudia ho chvália
Ľudia ho pritom v komentároch chvália a píšu, že je „chlapisko“. „Chlapisko, rešpekt pred vami,“ napísal nadšený užívateľ. „Výborne, pán minister. Ste správny človek na správnom mieste,“ dodal ďalší.
Minister si však na takýto výlet vybral zaujímavý deň, keďže dopravná situácia je dnes mimoriadne kritická. Polícia dokonca vodičom odporučila, aby nejazdili, ak nemusia. Najmä na západe územia je extrémne poľadovica. Vo viacerých úsekoch na západnom Slovensku sa stali nehody a vodiči hlásia zdržania. Padajúci dážď a sneh zamŕza na cestách aj na chodníkoch. Polícia radí jazdiť a kráčať nanajvýš opatrne a pomaly. Aktuálne informácie nájde verejnosť na krajských policajných stránkach na sociálnej sieti.
Cesty v Bratislavskom kraji sú aktuálne prejazdné. „Avšak vodičov upozorňujeme, aby boli na cestách mimoriadne opatrní a jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
V Bratislave je však na viacerých úsekoch obmedzená premávka električiek. Informuje o tom na sociálnej sieti Dopravný podnik Bratislava (DPB). Linky električiek 1, 3 a 4 v tejto chvíli nepremávajú na Námestí SNP a na Špitálskej. Odklonené sú cez Jesenského, nábrežie, tunel a Obchodnú. Všetky spoje linky 4 zároveň premávajú na konečnú zastávku Zlaté piesky, medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda premávajú kyvadlové autobusy.
