Minister dopravy odhŕňal cesty: Ráž sa po Bratislave vozil ako cestár. Vybral si zaujímavý deň

Foto: Instagram - razjozef (reprofoto)

Roland Brožkovič
Ráž si na takýto výlet vybral zaujímavý deň.

Politici spravia takmer čokoľvek, aby si získali priazeň voličov a v poslednom čase sú naozaj originálni. Verejnosť najnovšie zaujal minister dopravy Jozef Ráž, ktorý dnes zverejnil video o tom, ako v cestárskom aute odhŕňa ulice Bratislavy.

„Som tu dnes ráno s vodičom Jurom, ktorý na sypači, na patrole, odhrabáva a solí. Prešli sme už Prístavný most a Most Lanfranconi a vraciame sa po Prístavnom moste. Odhŕňame diaľnice, je už tesne pred šiestou,“ hovorí vo videu Ráž. Dodal, že všetka technika je vonku a cestári robia maximum.

Ľudia ho chvália

Ľudia ho pritom v komentároch chvália a píšu, že je „chlapisko“. „Chlapisko, rešpekt pred vami,“ napísal nadšený užívateľ. „Výborne, pán minister. Ste správny človek na správnom mieste,“ dodal ďalší.

Minister si však na takýto výlet vybral zaujímavý deň, keďže dopravná situácia je dnes mimoriadne kritická. Polícia dokonca vodičom odporučila, aby nejazdili, ak nemusia. Najmä na západe územia je extrémne poľadovica. Vo viacerých úsekoch na západnom Slovensku sa stali nehody a vodiči hlásia zdržania. Padajúci dážď a sneh zamŕza na cestách aj na chodníkoch. Polícia radí jazdiť a kráčať nanajvýš opatrne a pomaly. Aktuálne informácie nájde verejnosť na krajských policajných stránkach na sociálnej sieti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Ráž (@razjozef)

Cesty v Bratislavskom kraji sú aktuálne prejazdné. „Avšak vodičov upozorňujeme, aby boli na cestách mimoriadne opatrní a jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

V Bratislave je však na viacerých úsekoch obmedzená premávka električiek. Informuje o tom na sociálnej sieti Dopravný podnik Bratislava (DPB). Linky električiek 1, 3 a 4 v tejto chvíli nepremávajú na Námestí SNP a na Špitálskej. Odklonené sú cez Jesenského, nábrežie, tunel a Obchodnú. Všetky spoje linky 4 zároveň premávajú na konečnú zastávku Zlaté piesky, medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda premávajú kyvadlové autobusy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zostaňte doma a nikam nejazdite: Počasie sa úplne zbláznilo, husto sneží. Slovensko zasiahla extrémna poľadovica

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac