Zostaňte doma a nikam nejazdite: Počasie sa úplne zbláznilo, husto sneží. Slovensko zasiahla extrémna poľadovica

Na Slovensku vládne už niekoľko dní krutá zima a situácia dnes bude naozaj vážna. Meteorológovia očakávajú oblačno až zamračené, neskôr popoludní ojedinele aj zmenšenú oblačnosť. Na mnohých miestach tiež sneženie, na západe územia a lokálne aj na Honte dážď so snehom alebo dážď, ktorý môže byť aj mrznúci.
Môže sa tvoriť poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude -3 až 2 stupne Celzia, na východe územia a miestami aj v Banskobystrickom kraji väčšinou -9 až -4 stupne Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -4 stupňov Celzia.
Situácia je taká vážna, že polícia vyzvala ľudí, aby zostali doma a nikam nejazdili, ak to nie je potrebné. Ak sa už musíte vydať na cesty, jazdite pomaly a s rozvahou, dodržujte odstupy a vyhýbajte sa prudkému brzdeniu.
Rôzne stupne výstrahy
Poľadovica počas utorka hrozí najmä na juhozápade, pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou, platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe. Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná.
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí do 18.00 h pre zvyšok Trnavského kraja, pre okresy Trenčianskeho i Nitrianskeho kraja. Prvý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Žilinský kraj, niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.
Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Prvostupňová výstraha pred poľadovicou platí pre zvyšok Trnavského kraja, celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom
„Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Až desať centimetrov
Výstraha prvého stupňa pred snežením platí do 14.00 h. Spadnúť môže približne desať centimetrov nového snehu. SHMÚ vydal tiež upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.
Husté sneženie komplikuje v utorok ráno dopravu vo viacerých častiach Trenčianskeho kraja. Problémy spôsobuje na diaľnici D1 i na hornej Nitre. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti, vodičov vyzvala na mimoriadnu opatrnosť a trpezlivosť. „V celom kraji sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na cestách sú zhoršené,“ uviedli policajti. Diaľnica D1 je prejazdná, je na nej znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu, pričom najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce v okrese Trenčín.
Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná.
