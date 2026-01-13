Kalamita uzatvára cesty: Na dôležitom úseku husto sneží, nutné sú snehové reťaze. Meškajú aj vlaky

Husté sneženie komplikuje dopravu i na ceste I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom. Úsek pre nákladnú dopravu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ešte v utorok ráno uzavreli. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Kamióny hliadka polície odstavuje. „Apelujeme na vodičov, aby použili, nielen v tomto úseku, snehové reťaze,“ uviedla polícia. Vodičov policajti vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji, ktoré súvisia so snežením. Niektoré cesty sú neprejazdné, niekde sa tvoria kolóny.
„Cesta číslo I/10 smer Bytča – Makov je úplne uzatvorená. Tunel Horelica na ceste I/11 je uzatvorený v smere Čadca – Žilina. Cesta I/11 v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto je uzatvorená, v opačnom smere je doprava pomalá, vytvorila sa kolóna, vodiči tu musia rátať so zdržaním približne 3 hodiny,“ upozorňuje žilinská krajská polícia. Zároveň vodičom radí, ak to nie je nevyhnutné, aby nejazdili.
Meškanie majú aj vlaky
Pre nepriaznivé počasie zaznamenala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) meškania na vybraných spojoch. Najhoršia situácia je aktuálne na západnom Slovensku, kde mrznúci dážď komplikuje dopravu. Vlaky meškajú desiatky minút, niektoré medzištátne vlaky vstupujú na územie Slovenska s meškaním zo susedných štátov viac ako 200 minút. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre mrznúci dážď a sneh môže byť v niektorých regiónoch dočasne ovplyvnená plynulosť železničnej dopravy. ZSSK prijíma operatívne opatrenia na stabilizáciu dopravy pre nepriaznivé počasie.
ZSSK preto zlúčila vybrané spoje v prípade, keď boli niektoré vlaky odrieknuté a nahradené nasledujúcimi spojmi. Upravila zastavovanie vlakov REX, ktoré v niektorých úsekoch zastavovali ako osobné vlaky, aby zabezpečili obsluhu zastávok. Dočasne sú odrieknuté posilové vlaky, napríklad na trati Štrba – Štrbské Pleso, a to bez náhrady.
Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o svojom spojení. Informácie o mimoriadnostiach a zmenách v železničnej doprave nájdu na sociálnych sieťach i webe ZSSK.
