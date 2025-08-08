Pobil sa už niekoľkokrát. Finalista SuperStar prehovoril o temnej minulosti, kedy musel brániť vlastnú rodinu



Jana Petrejová
Zdá sa, že to nemal jednoduché.

Písal sa rok 2009, keď sa prihlásil do Česko-Slovenskej SuperStar a dostal sa až do finále. Skončil na krásnom 4. mieste a hoci si na ten pravý úspech musel nejaký čas počkať, vyplatilo sa mu to. Dnes ho spoznávajú nielen naši západní susedia, ale silnú fanúšikovskú základňu má aj na Slovensku. Koncerty plné ľudí a sociálne siete s priaznivcami, ktorí ho zahŕňajú komplimentmi, sú toho dôkazom.

Aj keď to vyzerá tak, že dnes sa nemá na čo sťažovať a vedie šťastný a pokojný život, iné to bolo pred rokmi, keď bol dospievajúcim chlapcom. Zatiaľ čo iní si užívali školský život, Jan Bendig mal okrem iného tiež o „zábavu“ postarané, no nešlo o nič príjemné, ako prezradil pre Topky.

Často sa dostával do konfliktov

Spevák má za sebou chvíle, ktoré by nik nechcel zažiť. Často riešil nepríjemné situácie, na ktoré si zaspomínal v rozhovore, keď padla reč na jeho videoklip, v ktorom sa dostal do konfliktu s Ondrom Kandráčom, s ktorým naspieval pieseň Čardáše. Ako sa sám priznal, bitky mu nie sú cudzie. „Viete, koľkokrát som sa pobil?“ prekvapil svojimi slovami Jan, ktorý sa dostával do fyzických potýčok v časoch svojej puberty.

„Keď proti vám išli nejaké partie, tak ste si nemohli nechať naložiť. Museli ste sa brániť, aby ste prežili. Pochádzam z ulice, kde sa to často dialo. Zažíval som to… Toľkokrát som chránil svoje sesternice, keď do nich niekto išiel a bolo to nepríjemné a toľkokrát som sa musel za ne pobiť,“ pokračoval umelec, ktorý zjavne nepreferuje hádky a bitky, no ak sa to týka jeho najbližších, je ochotný ísť do toho.

„Som nekonfliktný človek, ale len čo niekto ublíži mojej rodine alebo niekomu, koho mám rád, tak proste bránim. To je taký pud, ktorý má snáď každý,“ poznamenal Jan, s ktorým zrejme budú súhlasiť aj ostatní.

