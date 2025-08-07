Hnala sa za dokonalosťou. Zora Czoborová otvorene prezradila, že kedysi bez mejkapu nevyšla ani vyniesť smeti

Foto: Instagram.com/zoraczoborova

Jana Petrejová
V súčasnosti je to u nej inak.

Ako mnoho iných žien aj známa fitneska si potrpí na módu. Napokon je to vidieť aj na sociálnej sieti, kde informuje svojich fanúšikov o nových fit pobytoch a zároveň im ukazuje súkromie. Často sa predvedie v rôznych outfitoch hlavne pri špeciálnych príležitostiach a na akciách, ktoré by jej takmer každá mohla závidieť. Je vidieť, že má cit pre módny štýl a občas si potrpí aj na luxus.   

Keď sa povie ženská krása, každý si hneď vybaví dokonale nalíčenú tvár a originálne módne kúsky. Práve v tomto duchu sa niesla jubilejná módna prehliadka Fera Mikloška, kam zavítala aj Zora Czoborová a Topky, ktoré s ňou spravili rozhovor. Tvorbu známeho módneho návrhára si pochvaľuje a ako naznačila, flitre, rôzne výrazné farby vrátane fialovej a tyrkysovej, na ktoré stavil aj Mikloško, môže aj ona.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

Skôr pozerá na niečo iné

Ako prezradila, aj ona sama má vo svojom šatníku módne kúsky od spomínaného módneho guru. Vyzdvihla hlavne klasiku, ktorá nikdy neomrzí. „Sú to elegantné šaty, ktoré si môžem zobrať nielen na spoločenskú udalosť, ale aj na rodinnú oslavu, je to veľmi jemná elegancia,“ uviedla Zora, ktorá má rada tiež návrhárku Zuzku Hakovú. Nielenže s ňou spolupracuje, ale je to aj jej kamarátka.

Fitneska vyzerá zakaždým priam dokonale, outfity, ktoré jej sedia ako uliate a k tomu mejkap, z nej robia hotovú divu. Rada sa odlišuje od ostatných. A hoci by sa zdalo, že na vzhľad si potrpí, nech ide kamkoľvek, opak je pravdou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

„Vôbec nemám chuť sa parádiť. Dakedy som nevyšla bez mejkapu ani vyniesť smeti. Dnes to mám tak v paži, že skôr sa pozerám na benefity môjho tela, dbám na starostlivosť o pleť, takže sa nelíčim, ale používam kvalitné krémy, prírodné oleje na vlasy, a keď niekam idem, tak to pojmem akože „klobúk štýl,“ vyšla s pravdou von a dodala: „Ja si veľmi užívam to, že nemusím.“

Ako je to na fit pobytoch?

