V najbližších dňoch sledujte nočnú oblohu. Začína sa nebeské divadlo, budú „padať hviezdy“

Perzeidy

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Na nočnej oblohe sa začína veľké augustové divadlo.

Nočná obloha si pre nás tento mesiac, ako každý rok, pripravila jedno z najkrajších nebeských predstavení roka. Aktivita meteorického roja Perzeidy každým dňom silnie a prvé „padajúce hviezdy“ môžete pozorovať už dnes v noci. Najväčšia nebeská šou však nastane až budúci týždeň. Milovníci astronómie sa okrem Perzeíd môžu tešiť aj na planéty a Mesiac. K pozorovaniu nepotrebujete nič špeciálne, stačí vám zájsť na tmavé miesto, mimo svetelného smogu. Jedinečnému nočnému augustovému divadlu bude navyše priať aj počasie. 

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Vrchol roja Perzeíd nastane v noci z 12. na 13. augusta

Ako informuje portál iMeteo, prvé augustové dni prajú všetkým milovníkom nočnej oblohy. Teplé večery, prevažne jasná obloha a postupne rastúca aktivita meteorického roja Perzeidy totiž vytvárajú ideálne podmienky na pozorovanie jedného z najkrajších astronomických úkazov leta. Ak počasie vydrží, najbližšie noci môžu priniesť nielen množstvo „padajúcich hviezd“, ale aj pohľad na planéty či Mesiac.

Meteorický roj Perzeidy patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie na severnej pologuli. Jeho aktivita sa každým dňom zvyšuje a čoraz viac meteorov bude možné pozorovať najmä v druhej polovici noci. Vrchol roja síce nastane až v noci z 12. na 13. augusta, no už teraz sa na oblohe objavujú prvé jasnejšie meteory, ktoré dokážu spríjemniť večerné pozorovanie.

Ilustračný pohľad na Perzeidy
Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě

Okrem Perzeíd sú v tomto období aktívne aj ďalšie meteorické roje. Alfa Kaprikornidy sú známe pomalšími, ale veľmi jasnými meteormi, ktoré môžu na krátky okamih osvetliť okolitú krajinu. Naopak, Kappa Cygnidy produkujú menej nápadné meteory, no spolu s Perzeidami dotvárajú bohaté augustové divadlo na nočnej oblohe.

Dobrou správou je, že pozorovaniu bude priať aj počasie. Počas najbližších nocí môžeme očakávať prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Denné teploty zostanú vysoké a ani v noci sa výrazne neochladí. V mestách budú teplotné minimá väčšinou medzi 19 až 25 stupňami Celzia.

No aj napriek priaznivej predpovedi sa oplatí sledovať aktuálnu situáciu. Miestami sa totiž môžu vytvoriť prehánky alebo búrky, predovšetkým v horských oblastiach. Odborníci upozorňujú, že ak sa búrka priblíži, je potrebné opustiť otvorené priestranstvá a vyhľadať bezpečný úkryt, pretože silný vietor, intenzívny dážď či blesky predstavujú riziko aj vtedy, keď je časť oblohy stále jasná.

Na pozorovanie meteorov nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie

Stačí vám zájsť na miesto, ktoré je mimo mestského osvetlenia s čo najširším výhľadom na oblohu. Odborníci navyše odporúčajú dopriať očiam približne 20 minút na prispôsobenie sa tme a obmedziť používanie mobilného telefónu, ktorého jasný displej zhoršuje schopnosť vnímať slabšie objekty. Meteory sa môžu objaviť kdekoľvek na oblohe, preto nie je potrebné sústrediť pohľad iba na súhvezdie Perzea.

Padajúce hviezdy
Ilustračná foto: Unsplash

Jedinečné nočné divadlo by mali doplniť aj planéty. Vo štvrtok sa Mesiac dostane do poslednej štvrte, takže jeho svetlo môže spočiatku mierne znižovať viditeľnosť slabších meteorov. S pribúdajúcimi dňami však bude osvetlená časť Mesiaca ubúdať a podmienky sa postupne zlepšia. Ráno bude dobre pozorovateľný Saturn, ktorý sa objaví vysoko nad juhovýchodným obzorom. Menší ďalekohľad odhalí jeho charakteristické prstence aj najväčší mesiac Titan. Mars bude viditeľný nižšie nad obzorom, zatiaľ čo Merkúr sa ukáže len počas svitania. Venuša zostane veľmi nízko nad obzorom a Jupiter bude pre svoju blízkosť k Slnku prakticky nepozorovateľný.

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